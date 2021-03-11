На столичную телебашню водружен самый большой в стране триколор

Как сообщает АО «Радиотелевизионный центр Литвы», в четверг в 9 часов утра на самое высокое здание Литвы – вильнюсскую телебашню – был водружен самый большой в стране триколор.

Размеры полотнища составляют 18х30 метров, общая площадь – 540 кв. метров. На расстояние 150 метров флаг был поднят примерно за 15 минут.

Флаг поднимается ежегодно во время самых важных государственных праздников – 16 февраля, 11 марта и 6 июля либо накануне этих дней.

Сообщается также, что 11 марта в темное время суток здание вильнюсской телебашни будет украшено трехцветной световой инсталляцией.