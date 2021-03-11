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2021.03.11 11:27

На столичную телебашню водружен самый большой в стране триколор

LRT.lt2021.03.11 11:27
Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė
Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как сообщает АО «Радиотелевизионный центр Литвы», в четверг в 9 часов утра на самое высокое здание Литвы – вильнюсскую телебашню – был водружен самый большой в стране триколор.

Размеры полотнища составляют 18х30 метров, общая площадь – 540 кв. метров. На расстояние 150 метров флаг был поднят примерно за 15 минут.

Флаг поднимается ежегодно во время самых важных государственных праздников – 16 февраля, 11 марта и 6 июля либо накануне этих дней.

Сообщается также, что 11 марта в темное время суток здание вильнюсской телебашни будет украшено трехцветной световой инсталляцией.

Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė
Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė
# Литва# Вильнюс# праздник

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