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2021.03.11 08:25

Министр юстиции Литвы на встрече с европейскими коллегами поднимет вопрос о деле 13 января

LRT.lt2021.03.11 08:25
13 января 1991 г.
13 января 1991 г. / Paulius Lileikis

Министр юстиции Эвелина Добровольска 11 марта примет участие в дистанционной встрече министров юстиции ЕС.

В ходе встречи Литва будет стремиться к более широкому обсуждению вопроса о преследовании прокуроров и судей, расследующих дело 13 января.

Эта тема также будет обсуждаться на следующей неделе на совместном заседании комитета Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам и комитета по иностранным делам.

В прошлом месяце председатель комитета Хуан Фернандо Лопес Агилар пообещал министру, что эта очень важная для Литвы тема будет обсуждена в комитете.

Evelina Dobrovolska
Evelina Dobrovolska / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы должны дать отпор преследованию судей и прокуроров по делу 13 января, поскольку это беспрецедентное нападение на Литву. Несомненно, мы предпримем все возможные меры для защиты принципов верховенства закона и независимости», - подчеркивает Э. Добровольска.

13 января 1991 г.
13 января 1991 г.

Министры юстиции ЕС обсудят также вопросы борьбы с незаконным цифровым контентом в интернете, вопросы защиты данных, защиты прав человека, борьбы с языком ненависти, вопросы развития образовательной деятельности и другие вопросы, актуальные для стран-членов ЕС.

13 января 1991 г.
Evelina Dobrovolska
13 января 1991 г.
13 января 1991 г.
13 января 1991 г.
1 / 3Paulius Lileikis
Evelina Dobrovolska
Evelina Dobrovolska
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
13 января 1991 г.
13 января 1991 г.
3 / 3
13 января 1991 г.
Evelina Dobrovolska
13 января 1991 г.
# Литва# Европейский Союз# 13 января

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