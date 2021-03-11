Министр юстиции Литвы на встрече с европейскими коллегами поднимет вопрос о деле 13 января

Министр юстиции Эвелина Добровольска 11 марта примет участие в дистанционной встрече министров юстиции ЕС.

В ходе встречи Литва будет стремиться к более широкому обсуждению вопроса о преследовании прокуроров и судей, расследующих дело 13 января.

Эта тема также будет обсуждаться на следующей неделе на совместном заседании комитета Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам и комитета по иностранным делам.

В прошлом месяце председатель комитета Хуан Фернандо Лопес Агилар пообещал министру, что эта очень важная для Литвы тема будет обсуждена в комитете.

Evelina Dobrovolska / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы должны дать отпор преследованию судей и прокуроров по делу 13 января, поскольку это беспрецедентное нападение на Литву. Несомненно, мы предпримем все возможные меры для защиты принципов верховенства закона и независимости», - подчеркивает Э. Добровольска.

13 января 1991 г.

Министры юстиции ЕС обсудят также вопросы борьбы с незаконным цифровым контентом в интернете, вопросы защиты данных, защиты прав человека, борьбы с языком ненависти, вопросы развития образовательной деятельности и другие вопросы, актуальные для стран-членов ЕС.