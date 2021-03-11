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2021.03.11 08:10

Проф. Мажилис привился вакциной «AstraZeneca» и призывает не бояться

LRT.lt2021.03.11 08:10
Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis buvo paskiepytas nuo COVID-19 infekcijos
Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis buvo paskiepytas nuo COVID-19 infekcijos / Asmeninio archyvo nuotr.

В среду депутат Европарламента проф. Людас Мажилис был вакцинирован от инфекции COVID-19. Политик, относящийся к приоритетной группе вакцинируемого населения, был привит первой дозой «AstraZeneca».

«Я ждал вакцины с самого начала пандемии, потому что это единственный способ преодолеть пандемию. Я рад, что дождался вакцинирования и получил возможность сделать прививку, - поделился впечатлениями профессор. - Вакцины «AstraZeneca» я нисколько не боялся, доверяю всем вакцинам, одобренным в Европейском Союзе».

Профессор напоминает, что еще на этапе разработки вакцина «AstraZeneca» считалась самой лучшей, заслуживающей наибольшего доверия.

«Я интересуюсь вакцинами от COVID-19 с самого начала, как только стали говорить о необходимости их создания. Я тщательно проанализировал методы, используемые для разработки различных вакцин, и у меня нет причин сомневаться в надежности или эффективности «AstraZeneca». В Шотландии, например, уже вакцинировано 97 проц. моих сверстников. Исследования показывают, что уже через две недели после первой вакцинации защиту приобретает каждый второй, а через три недели – двое из трех вакцинированных. А потом придет пора сделать и вторую прививку», - говорит Л. Мажилис.

Liudas Mažylis
Liudas Mažylis / D. Umbraso/LRT nuotr.

На вопрос, не опасается ли он возможных побочных эффектов от «AstraZeneca», проф. Л. Мажилис отмечает, что побочные эффекты возможны от всех вакцин.

«По первому своему образованию я являюсь доктором химических наук и прекрасно знаю, что побочные эффекты могут быть у всех вакцин, а не только у вакцин от COVID-19, - подчеркивает профессор. - Но чаще всего это кратковременная реакция, а в долгосрочной перспективе нам известен не один пример того, как вакцины спасли человечество от различных пандемий».

Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras
Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Профессор отмечает, что время и место вакцинации очень символичны: депутату Европарламента прививка была сделана накануне 11 марта в Каунасском ледовом дворце, находящемся на улице 11 марта.

«Я рад, что Европейский Союз проявляет солидарность. Это предоставляет нам равный доступ к вакцинам от COVID-19, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Я призываю жителей Литвы не бояться вакцинации и воспользоваться предоставляемой возможностью, потому что это единственный путь преодолеть пандемию», - сказал проф. Л. Мажилис.

Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis buvo paskiepytas nuo COVID-19 infekcijos
Liudas Mažylis
Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras
Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis buvo paskiepytas nuo COVID-19 infekcijos
Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis buvo paskiepytas nuo COVID-19 infekcijos
1 / 3Asmeninio archyvo nuotr.
Liudas Mažylis
Liudas Mažylis
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras
Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras
3 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis buvo paskiepytas nuo COVID-19 infekcijos
Liudas Mažylis
Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras
# коронавирус# вакцинация# "Коронный укол"

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