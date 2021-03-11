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2021.03.11 11:25

40 организаций призвали ООН осудить преследование Любови Соболь

DW2021.03.11 11:25
Liubovė Sobol
Liubovė Sobol / AP nuotr.

"Единственное преступление госпожи Соболь - это мирный призыв к более справедливой, свободной и демократической России". Правозащитные организации со всего мира призвали ООН принять меры к освобождению оппозиционерки.

40 правозащитных организаций, аккредитованных при ООН, подписали совместное заявление, адресованное генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет, с требованием осудить преследование российской оппозиционерки Любови Соболь. Его приводит во вторник, 9 марта, один из подписантов - швейцарская неправительственная организация UN Watch.

"Единственное преступление госпожи Соболь - это мирный призыв к более справедливой, свободной и демократической России. Она должна быть немедленно освобождена", - заявила исполнительный директор UN Watch Хиллель Нойер. В письме указывается на обязанности России по соблюдению прав человека, которые она взяла на себя в качестве члена Совета ООН по правам человека и которые нарушает в ситуации вокруг Любови Соболь.

"Мы призываем вас привлечь российское правительство к выполнению этих обязательств и осудить его за незаконные арест, задержание и судебный процесс над госпожой Соболь за совершение уголовного преступления, единственным содержанием которого были мирные призывы к более справедливой, свободной и демократической России", - говорится в заявлении. Среди подписавших его правозащитных организаций есть организации из США, Франции, Индии, Колумбии и многих африканских стран.

Любовь Соболь находится под домашним арестом до 23 марта по делу об участии в несанкционированной властями акции 23 января в поддержку Навального. Кроме того, после того, как она позвонила в дверь предполагаемого соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева, против нее возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 139 УК РФ - "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения".

DW

Liubovė Sobol
Liubovė Sobol
1 / 1AP nuotr.
Liubovė Sobol
# Россия# российская оппозиция# Навальный

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