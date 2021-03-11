Роскомнадзор распорядился замедлить работу твиттера в России

Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России на 100 процентах мобильных и 50 процентах стационарных устройств. Причиной этих мер названа "защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации".

В сообщении Роскомнадзора говорится, что "интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств". Общее число не удаленных, вопреки требованию ведомства, постов превышает 3 тысячи.

"В соответствии с законом распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз", – говорится в сообщении. В случае если корпорация Twiiter, как утверждает ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки. В корпорации Twitter на сообщение пока не отреагировали.

Как пояснил РБК источник в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона "о суверенном Рунете".

Роскомнадзор уже называл Twitter "злостным нарушителем" российского законодательства, запрещающего распространение противоправной информации. 5 марта ведомство сообщило, что им составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.

Согласно статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч рублей до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

По данным Brand Analytics, сообщения в Twitter в России активно публикуют около 690 тыс. человек, по этому показателю сервис осенью 2020 года занимал седьмое место в рейтинге социальных медиа. В октябре 2020 года они отправили более 32,5 млн сообщений (пятое место в рейтинге). По данным SimilarWeb, сайт Twitter – 21-й по популярности в России.

Радио Свобода