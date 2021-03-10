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2021.03.10 15:38

С сегодняшнего дня для въезда в Литву нужен отрицательный результат теста на коронавирус

Радио LRT2021.03.10 15:38

C сегодняшнего дня граждане, возвращающиеся в Литву международными, регулярными и чартерными рейсами, обязаны иметь отрицательный результат теста на коронавирус.. Без этого пассажиры не смогут даже сесть, например, в самолет или автобус. 

По мнению юристов, это требование нарушает Конституцию. Профессор Конституционного права Витаутас Синкявичюс отмечает, что запрет на возвращение в Литву граждан, которые не прошли тестирование, не соответствует Конституции.

Главный советник министерства здравоохранения Раса Кюдите пояснила, что возвращаться в Литву без теста не запрещено, но гражданам в таком случае следует заплатить штраф.

До сегодняшнего дня все вернувшиеся из-за рубежа должны были регистрироваться на сайте Национального центра общественного здоровья, изолироваться на две недели, сдавать тест на коронавирус.

Новые требования не распространяются на граждан, которые едут через Литву транзитом, на переболевших коронавирусом и привитых, а также на лиц младше 16 лет. Требование об изоляции сохраняется.

1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
# Литва

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