Новости

2021.03.10 11:17

В Литве - 460 новых случая коронавируса

LRT.lt2021.03.10 11:17
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 460 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 8 человек, сообщил в среду Департамент статистики. 

За минувшие сутки было проведено 7219 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 596 антигенных теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом заразились 203 386 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 231,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва

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