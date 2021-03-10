Букингемский дворец: королевская семья серьезно относится к заявлениям Гарри и Меган

Британская королевская семья всерьез относится к упомянутым принцем Гарри и его супругой Меган Маркл в интервью Опре Уинфри проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы, говорится в заявлении Букингемского дворца.

В интервью Меган призналась, в частности, что после того, как она стала членом королевской семьи, она чувствовала себя одинокой и была вынуждена хранить молчание. Она рассказала и о том, что ее постоянно посещали мысли о самоубийстве. По ее словам, она обращалась к нескольким высокопоставленным представителям королевского двора с просьбой направить ее в клинику для психологической консультации, но ей было отказано.



Однако одним из самых острых вопросов для Меган был расовый. Она пожаловалась Опре, что еще во время беременности ей сообщили, что сыну Арчи не будет положен титул принца и он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. К тому же, по словам Меган, вокруг велись разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения.



Гарри подтвердил факт такого разговора, но не назвал его участников. Уже после интервью он подчеркнул, что об этом говорили ни королева Елизавета II, ни ее муж принц Филипп.



"Вся семья была расстроена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган", - говорится в заявлении, выпущенном от имени королевы Елизаветы II.



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"Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке", - отмечается в коммюнике.



В заявлении подчеркивается, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.