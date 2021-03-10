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2021.03.10 09:08

Кащюнас: следует укреплять независимый контроль над деятельностью разведки

Радио LRT2021.03.10 09:08
Лауринас Кащюнас
Лауринас Кащюнас / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Сейме представлена новая концепция закона об омбудсмене по разведке. 

«Поскольку в мире возникает множество гибридных угроз, естественно, укрепляются полномочия различных органов для борьбы с ними, но параллельно следует укреплять и независимый контроль над деятельностью разведки», – сказал BNS один из авторов концепции, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

По его словам, согласно концепции, предлагается учредить институт независимого контролера, предназначенный для контроля деятельности двух служб: Департамента госбезопасности и Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны.

Как отметил парламентарий, проект концепции подготовила группа представителей нескольких комитетов сейма. На следующей неделе проект должен рассмотреть Комитет по национальной безопасности и обороне, а с его одобрения будет подготовлено обращение в правление сейма по формированию межведомственной рабочей группы.

Рабочая группа должна подготовить конкретные поправки к закону.

Лауринас Кащюнас
Лауринас Кащюнас
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Лауринас Кащюнас
# Литва

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