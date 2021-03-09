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2021.03.09 14:48

Певица Manizha представит Россию на конкурсе "Евровидение"

Радио «Cвобода»2021.03.09 14:48
Певица Manizha
Певица Manizha / Официальный сайт конкурса "Евровидение"

Певица Manizha будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае в Нидерландах. Она стала победительницей голосования зрителей, которое организовал Первый канал, опередив группы "2Маши" и Therr Maitz. На конкурсе Manizha выступит с песней "Russian woman" ("Русская женщина").

В прошлом году в конкурсе должна была участвовать группа Little Big, клипы которой получили большую популярность на ютьюбе среди пользователей не только в России, но и за её пределами. Конкурс, однако, был отменён из-за пандемии коронавируса. Little Big имела право участвовать в финале отбора и в этом году, однако незадолго до начала трансляции на Первом канале вечером в понедельник отказалась от этого.

"Мы не едем на «Евровидение-2021». Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны" - сообщила группа в инстаграме.

Manizha - творческий псевдоним певицы Манижи Сангин. Она родилась в 1991 году в Таджикистане, спустя несколько лет её семья переехала в Москву. Занимается музыкой с 12 лет. Некоторое время жила на Западе. Известна как автор музыкальных видеоколлажей в инстаграме. В декабре 2020 года стала первым российский послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Участвовала в кампании против домашнего насилия в России.

Организаторы "Евровидения" ранее заявили, что в этом году, хотя пандемия продолжается, конкурс обязательно состоится, причём в офлайн-формате. Однако вопрос о том, будут ли допущены зрители, пока не решён.

Радио "Свобода"

Певица Manizha
Певица Manizha
1 / 1Официальный сайт конкурса "Евровидение"
Певица Manizha
# Культура

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