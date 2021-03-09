Побочные эффекты вакцин от COVID-19: чего ожидать?

С началом процесса вакцинации от COVID-19 в Литве одной из самых обсуждаемых тем в общественном пространстве стали побочные эффекты вакцин.

В обсуждении часто используются слухи и противоречивые оценки, поэтому Министерство здравоохранения Литвы призывает полагаться только на официальные и научно обоснованные источники и врачей.

Итак, чего можно ожидать после вакцинации от COVID-19? Во-первых, могут проявиться побочные эффекты.

В настоящее время в Литве для борьбы с глобальной пандемией используются три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным препаратам: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Moderna.

Эдгарас Куликаускас, консультант министра здравоохранения и врач абдоминальной хирургии, более известный в социальных сетях под псевдонимом «Циничный хирург», говорит, что все три вакцины имеют схожие возможные побочные эффекты: усталость, боль и отек в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб, лихорадка.

«Хотя побочные эффекты после вакцинации вероятны и могут возникнуть, они необязательны. Иногда побочные эффекты возникают после введения первой дозы вакцины, а иногда после второй. Служба общественного здравоохранения Великобритании, которая вакцинировала миллионы граждан, заявляет, что побочные эффекты чаще возникают после второй дозы Pfizer-BioNTech и Moderna, и после первой дозы вакцины AstraZeneca», - говорит врач.

Вакцинация от COVID-19 в Каунасе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Разные вакцины - разные побочные эффекты?

В клинических испытаниях боль в месте инъекции возникала у более чем 80% пациентов человек после вакцинации их вакцинами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca и у 92% вакцинированных вакциной Moderna.

Усталость почувствовали более 60 процентов людей, вакцинированных Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, и 70 процентов людей, вакцинированных Moderna.

Более 50 процентов людей испытывали головную или мышечную боль после вакцинации Pfizer-BioNTech и AstraZeneca и 64,7 процента после вакцинации Moderna.

Аллергические реакции также могут возникать после вакцинации, но чаще всего у людей, у которых в прошлом уже были тяжелые аллергические реакции. Рекомендуется наблюдать за появлением аллергической реакции примерно в течение 15–30 минут после вакцинации.

По словам врача, достаточное потребление жидкости, более свободная одежда и прохладные компрессы в месте инъекции могут помочь уменьшить побочные эффекты.

А вот использование обезболивающих или жаропонижающих средств перед вакцинацией не рекомендуется, поскольку они могут повлиять на способность организма развивать иммунный ответ против патогена. Однако если после вакцинации температура тела поднимется выше 38,5 ° C, анальгетики можно принимать внутрь. Все побочные эффекты могут исчезнуть через несколько часов, а ваше здоровье улучшится в течение нескольких дней после вакцинации.



«Только не волнуйтесь: если вы не чувствуете побочных эффектов, это не значит, что вакцина еще не эффективна. Не следует предполагать, что если после вакцинации не повысится температура, вакцина не подействует. Это не так, просто тело каждого человека уникально, и если температура у соседа поднялась после вакцинации, это не значит, что температура поднимется и у вас», - говорит врач Э. Куликаускас.

Вакцинация от COVID-19 в Каунасе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Почему возникают побочные эффекты?

По словам врача Э. Куликаускаса, побочные эффекты - это естественная реакция организма.

«Суть вакцины заключается в том, чтобы ознакомить иммунную систему с болезнетворными микроорганизмами, чтобы не только вырабатывались антитела, но и формировались клетки иммунной памяти. Побочные эффекты - признак того, что иммунная система реагирует на вакцину. К вакцине даются «инструкции», согласно которым человек производит частицу вируса. Затем иммунная система распознает его как чужеродный и быстро нейтрализует. Ему дано указание начать производство антител, которые могут легко победить вирус, предотвратить его «буйство» и защитить в будущем. Следовательно, вакцинация предотвращает заболевание или вызывает более слабую форму заболевания », - говорит врач.

Он отмечает, что все вакцины, используемые во всем мире, могут вызывать побочные эффекты, и все они похожи.

«Исследователи пытаются найти баланс между тем, насколько сильно человек отреагирует на вакцину, и какую максимальную защиту он получит от конкретного заболевания. Частота побочных эффектов зависит от реактогенности вакцины, то есть от того, насколько активно и сильно реагирует иммунная система. Если иммунная система очень бурно реагирует - побочных реакций больше, если мягкая - меньше», - говорит врач Э. Куликаускас.

Защита от заражения и тяжелых форм заболевания

После двух доз вакцины Pfizer-BioNTech с перерывом в 21 день ее эффективность составляет 95%. Вакцина Moderna эффективна на 94% после введения двух доз с перерывом в 28 дней.

Эффективность AstraZeneca составляет 70% после однократного приема. После второй дозы вакцины с перерывом в 12 недель вакцина защищает от инфекции и симптоматического заболевания, 94% - от тяжелого заболевания и 87% - от госпитализации через 7 дней и более.

Все еще ведутся публичные дебаты о подходящей возрастной группе для вакцинации вакциной AstraZeneca. Всемирная организация здравоохранения и другие компетентные органы после тщательной оценки результатов клинических испытаний одобрили регистрацию AstraZeneca в Европейском союзе и ее использование для вакцинации во всех возрастных группах от 18 лет.

Более полезная информация о вакцинах и вакцинациях в стране доступна на сайте koronastop.lt.