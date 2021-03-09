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2021.03.09 08:00

В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители: обнаружены опасные трещины

LRT.lt2021.03.09 08:00
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Вильнюсе вечером в понедельник было получено сообщение о происшествии в многоквартирном доме в районе Пашилайчяй – из-за образовавшихся трещин в стенах и полу одного из этажей дома жителей было решено эвакуировать. 

По словам представителей муниципалитета, нескольким сотням жителей пришлось покинуть свои квартиры. Эксперты оценивают, можно ли будет продолжать безопасно эксплуатировать здание. Оно находится под охраной полиции до тех пор, пока не будет проведена оценка его состояния.

По словам главы администрации Вильнюсского самоуправления Повиласа Подерскиса, трещины появились между 6 и 7 этажами. По его словам, для жителей, которым негде остановиться, муниципалитет предоставил возможность размещения в гостиницах.

В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Жители покинули свои дома дисциплинированно. (...) Некоторые люди позаботились о себе, нашли, где переночевать. Муниципалитет также предоставил возможность остановиться в отеле», - сказал вице-мэр Вильнюса В. Бенкунскас.

Он также предоставил более подробную информацию о состоянии здания.

«Между потолками явно было какое-то движение. (...) Между инженерными конструкциями дома происходят какие-то процессы. Трещины то расширяются, то сужаются. Они видны, на стоянке лифта между плитками явно есть щель», - сказал В. Бенкунскас на месте происшествия.

В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители / Vilniaus vicemero V. Benkunsko „Facebook“ nuotr.

Юлия Самороковская, представитель комиссариата полиции Вильнюсского уезда, подтвердила Радио ЛРТ, что пострадавших нет.

Сообщается, что магазин Maxima, расположенный по тому же адресу, также был эвакуирован.

В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
Įtrūkimai daugiabutyje
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
1 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
2 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
3 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
4 / 12Vilniaus vicemero V. Benkunsko „Facebook“ nuotr.
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
5 / 12Vilniaus vicemero V. Benkunsko „Facebook“ nuotr.
Įtrūkimai daugiabutyje
Įtrūkimai daugiabutyje
6 / 12Vilniaus vicemero V. Benkunsko „Facebook“ nuotr.
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
7 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
8 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
9 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
10 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
11 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
12 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
В Вильнюсе в районе Пашилайчяй из многоквартирного дома эвакуированы жители
Įtrūkimai daugiabutyje
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
# Литва

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