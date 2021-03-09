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2021.03.09 08:05

План правительства: увеличить количество рейсов из Литвы до 110

Радио LRT2021.03.09 08:05
Вильнюсский аэропорт
Вильнюсский аэропорт / D. Umbraso/LRT nuotr.

Правительство намерено к осени 2024 года увеличить количество рейсов из Литвы до 110. Об этом говорится в плане реализации правительственной программы.

До пандемии, в 2019 году, было 92 направления полетов. Ожидается, что докризисный уровень полетов вернется к середине 2022 года. Представитель компании «Литовские аэропорты» Тадас Василяускас сообщил агентству BNS, что в настоящее время из Литвы осуществляются полеты в 15 направлениях, однако к концу марта их количество должно увеличиться как минимум в три раза.

В прошлом году количество пассажиров в трех аэропортах страны сократилось на 70 процентов, а полетов – на 52 процента.

Вильнюсский аэропорт
Вильнюсский аэропорт
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Вильнюсский аэропорт
# Литва

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