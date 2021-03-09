План правительства: увеличить количество рейсов из Литвы до 110

Правительство намерено к осени 2024 года увеличить количество рейсов из Литвы до 110. Об этом говорится в плане реализации правительственной программы.

До пандемии, в 2019 году, было 92 направления полетов. Ожидается, что докризисный уровень полетов вернется к середине 2022 года. Представитель компании «Литовские аэропорты» Тадас Василяускас сообщил агентству BNS, что в настоящее время из Литвы осуществляются полеты в 15 направлениях, однако к концу марта их количество должно увеличиться как минимум в три раза.



В прошлом году количество пассажиров в трех аэропортах страны сократилось на 70 процентов, а полетов – на 52 процента.