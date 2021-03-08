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2021.03.08 17:19

Доверие иностранных инвесторов к экономике Литвы растет

BNS, LRT.lt2021.03.08 17:19
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Доверие действующих в Литве компаний зарубежного капитала к экономике страны в этом году превысило уровень, фиксировавшийся во время первого карантина – инвесторы более позитивно оценивают бизнес-климат, сообщила Ассоциация зарубежных инвесторов Investors‘ Forum.

По оценкам ассоциации, индекс доверия литовских инвесторов за первые два месяца года – во время второго карантина – составил 1,118 балла из двух возможных. Во втором квартале 2020 года, когда был объявлен первый карантин, индекс составлял 0,909 балла.

Аналитик ассоциации Моника Габалите утверждает, что наибольшее влияние на рост индекса оказала более позитивная оценка стабильности.

"Это на самом деле большое изменение, если иметь в виду то, что с 2014 года эта сфера была одной из тех, что наиболее беспокоили инвесторов", – заявила М. Габалите на пресс-конференции.

По ее словам, 51% опрошенных инвесторов считают, что политический климат в Литве в данный момент является стабильным, а 8% – низким. Между тем, осенью прошлого года, до выборов в сейм, показатели составляли соответственно 26 и 32%.

М. Габалите утверждает, что в данный момент 37% инвесторов надеются, что политический климат будет улучшаться, а 5% – что ухудшится. В минувшем квартале так считали соответственно 44 и 11%.

Оценка экономического положения в стране также изменилась – в данный момент 49% опрошенных инвесторов оценивают его как стабильное, а в последнем квартале прошлого года положительно его оценили 32% опрошенных.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва

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