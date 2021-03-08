Замдекана МГУ пригрозила отчислением за участие в протестах

Заместитель декана факультета физико-химической инженерии МГУ Людмила Григорьева пригрозила студентам отчислением из вуза за участие в протестных акциях, сообщает издание The Insider со ссылкой на аудиозапись, сделанную учащимися и выложенную в интернет.

Согласно записи, голос, похожий на голос Григорьевой, называет таких студентов "бандой" и "западными либерастами", которых "прикармливают" из-за границы.



"Они против страны, им дают какие-то крохи, объедки какие-то, и вот они за эти объедки хрюкают здесь, ползают и гадят постоянно", – говорит, по утверждению студентов, замдекана факультета МГУ.

Администрация университета отказалась комментировать опубликованную запись.