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2021.03.08 13:36

Замдекана МГУ пригрозила отчислением за участие в протестах

Радио «Cвобода»2021.03.08 13:36
Protestai Rusijoje (asociatyvi nuotr.)
Protestai Rusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Заместитель декана факультета физико-химической инженерии МГУ Людмила Григорьева пригрозила студентам отчислением из вуза за участие в протестных акциях, сообщает издание The Insider со ссылкой на аудиозапись, сделанную учащимися и выложенную в интернет.

Согласно записи, голос, похожий на голос Григорьевой, называет таких студентов "бандой" и "западными либерастами", которых "прикармливают" из-за границы.


"Они против страны, им дают какие-то крохи, объедки какие-то, и вот они за эти объедки хрюкают здесь, ползают и гадят постоянно", – говорит, по утверждению студентов, замдекана факультета МГУ.

Администрация университета отказалась комментировать опубликованную запись.

Protestai Rusijoje (asociatyvi nuotr.)
Protestai Rusijoje (asociatyvi nuotr.)
1 / 1AP nuotr.
Protestai Rusijoje (asociatyvi nuotr.)
# Россия

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