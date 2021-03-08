В Литве - 213 новых случаев коронавируса

По данным департамента статистики Литвы, за прошедшие сутки в стране выявлено 213 новых случаев коронавируса, от вирусного заболевания скончалось 8 человек.

Как сообщил в воскресенье Департамент статистики Литвы, за последние 14 дней показатель новых случаев заболевания составил 238 случаев на 100 тысяч жителей.

Всего в Литве с начала пандемии заболели 202 430 человек.

Всего в Литве от COVID-19 умерло 3336 человек. С этим инфекционным заболеванием прямо или косвенно связаны 6698 летальных исхода.

Всего по стране первой дозой вакцинировано 210 179 человек, обеими дозами – 85 815 человека.