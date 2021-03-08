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2021.03.08 11:07

В Литве - 213 новых случаев коронавируса

LRT.lt2021.03.08 11:07
Карантин в Вильнюсе
Карантин в Вильнюсе / E. Blaževič/LRT nuotr.

По данным департамента статистики Литвы, за прошедшие сутки в стране выявлено 213 новых случаев коронавируса, от вирусного заболевания скончалось 8 человек.

Как сообщил в воскресенье Департамент статистики Литвы, за последние 14 дней показатель новых случаев заболевания составил 238 случаев на 100 тысяч жителей.

Всего в Литве с начала пандемии заболели 202 430 человек.

Всего в Литве от COVID-19 умерло 3336 человек. С этим инфекционным заболеванием прямо или косвенно связаны 6698 летальных исхода.

Всего по стране первой дозой вакцинировано 210 179 человек, обеими дозами – 85 815 человека.

Карантин в Вильнюсе
Карантин в Вильнюсе
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Карантин в Вильнюсе
# Литва

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