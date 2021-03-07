Новости

2021.03.07 15:27

Россия анонсировала два совместных военных учения с Беларусью

DW2021.03.07 15:27
Российско-белорусские учения "Запад-2017"
Российско-белорусские учения "Запад-2017" / Фото AP

Тактические учения ВВС России и сил спецопераций ВС Беларуси состоятся уже в марте. Одно из учений пройдет в Минской области.

Россия анонсировала проведение в марте двух совместных тактических военных учений с Беларусью. В них примут участие ВВС России и силы специальных операций белорусской армии, сообщило министерство обороны России в пресс-релизе, обнародованном в воскресенье, 7 марта.

Согласно сообщению, первое в текущем году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта на полигоне "Поливно" в Ульяновской области, оно посвящено миротворческой тематике. Прибытие белорусских военных ожидается 9 марта, а активная фаза учения пройдет в период с 16 по 19 марта.

В нем будет задействовано с российской стороны более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, а от белорусской - более 80 военнослужащих. Кроме того, в учении будут участвовать 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Учения в Минской области

Параллельно, в период с 15 по 27 марта на полигоне "Осиповичский" в Минской области будет проходить совместное белорусско-российское тактическое учение. Подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

От России в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, а от Беларуси - более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

DW

Российско-белорусские учения "Запад-2017"
Российско-белорусские учения "Запад-2017"
1 / 1Фото AP
Российско-белорусские учения "Запад-2017"
# Россия# Беларусь# учения

Популярно

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2021.03.07 10:13

В минувшие сутки в Литве зарегистрировано 390 новых случаев коронавируса, 6 человек скончалось

Protestas „Einanti paroda“
11

Новости

2021.03.06 17:41

В столице состоялась акция протеста художников

11
Анастасия Вересова
"Русская улица" 7

Новости

2021.03.07 09:05
"Русская улица"

«Тётенька с апельсинами в ушах», или Вспоминая ярмарку Казюкаса

7
internetas
5

Новости

2021.03.07 11:57

Полиция готовится дать отпор хейтерам: одни это решение хвалят, другие оценивают сдержанно

5
Международный женский день - это отличный повод напомнить миру о необходимости соблюдать гендерное равенство
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8

Новости

2021.03.07 11:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Женский день 8 марта: как он появился и зачем он нужен? 7 неочевидных фактов

8
Pravieniškės prison

Новости

2021.03.07 09:41

Почти в половине случаев мошенничество совершается по телефону, преимущественно – из мест заключения

Angela Merkel

Новости

2021.03.07 10:05

Ангела Меркель призвала к полному гендерному равноправию в Германии

Koronavirusas Kinijoje

Новости

2021.03.07 12:35

The Times: Китай делает обязательными анальные мазки на Covid-19 для всех прибывающих из-за рубежа

Cigaretės

Новости

2021.03.07 14:50

В грузе древесины, прибывшем из Беларуси, обнаружены нелегальные сигареты на сумму 1,14 млн евро

Kibernetinis saugumas

Новости

2021.03.07 10:30

Хакеры атаковали тысячи организаций с помощью уязвимости в программе Microsoft