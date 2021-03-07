По сообщению таможенной криминальной службы, в грузе древесины, прибывшем из Беларуси, обнаружены нелегальные сигареты на сумму 1,14 млн евро.

По утверждению службы, во вторник ночью гражданин Беларуси, подъехав на грузовике к Райгардскому дорожному посту, заявил, что везет 22 тонны досок, однако стражам порядка показались подозрительными как сам груз, так и маршрут.

По словам полицейских, древесина является традиционным прикрытием, чтобы прятать контрабандные табачные изделия, а данный груз направлялся через Литву в Эстонию.

«Было решено проверить доски с помощью системы рентгеновского контроля, однако на Райгардском дорожном посту для этого не было возможностей, поэтому грузовик под охраной был доставлен на Мядининкский пограничный контрольно-пропускной пункт», - говорится в сообщении.

«После рентгеновского обследования груза подозрения сотрудников только усугубились, поэтому было принято решение выгрузить древесину для более детального осмотра прямо на месте проверки – в ангаре. Тогда окончательно и выяснилось, что доски – всего лишь имитация», - утверждает служба.

В потайных местах обнаружено 640 коробок с табачными изделиями – 320 тысяч пачек белорусских сигарет «Fest», «NZ» и «Minsk», стоимость которых составляет 1,14 млн евро.

По факту этой контрабанды в вильнюсском отделении таможенной криминальной службы начато досудебное расследование, которым руководит вильнюсская окружная прокуратура.

Нелегальные сигареты и грузовик арестованы, водитель автомобиля решением вильнюсского апилинкового суда задержан на месяц.