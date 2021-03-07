Полиция готовится дать отпор хейтерам: одни это решение хвалят, другие оценивают сдержанно

Полиция готовится запустить в интернет и социальные сети киберпатрули, призванные бороться с разжиганием ненависти, подстрекательством к насилию, дезинформацией и другими виртуальными преступлениями. Партия свободы намерена инициировать за разжигание ненависти не только уголовную, но и административную ответственность. Правящее большинство планирует вернуться и к дискуссиям по поводу анонимных комментариев. Председатель Союза журналистов говорит, что стремление к более строгому регулированию публичных пространств вызывает вопросы.

Полиция готовит к работе киберпатруль – создает ему аватар. Иконка полицейского начнет патрулирование в интернет-комментариях и в социальных сетях через несколько недель. Если вы напишете агрессивное сообщение, комментарий, разжигающий ненависть, или дезинформацию, которая может нанести вред обществу, полицейские, контролирующие киберпространство, сначала вас предупредят. Первоначально там будут работать три специально обученных офицера. Подобный киберпатруль уже несколько лет действует в Эстонии.

«Может быть, этот виртуальный патруль напросится в друзья к тому же Тапинасу, и Тапинас примет его, и виртуальный патруль будет видеть сообщения Тапинаса, посмотрит, не переступает ли кто-нибудь в своих комментариях красную черту, нет ли там нарушений закона. Если мы увидим, что люди унижают, оскорбляют или каким-то другим образом задевают друг друга, то одна из функций этого патруля будет вмешаться, заявить о своем присутствии и профилактически предупредить», - пояснил заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас.

„Facebook“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам Андрюса Тапинаса, у которого в Фейсбуке много подписчиков, он принял бы в друзья киберпатрульного. В настоящее время он сам пытается вычищать неуместные комментарии к своим постам.

«Я оцениваю это положительно, потому что считаю, что нам действительно следовало бы очистить социальное пространство от грязи, которую приносит с собой этот язык ненависти. Если вынесут предупреждение кому-нибудь, кто грозится сжечь людей, которые иначе выглядят, иначе мыслят, – от этого будет только здоровее и чище», - сказал журналист и писатель Андрюс Тапинас.

Andrius Tapinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Полиция также поддерживает идею Партии свободы уже на весенней сессии изменить закон таким образом, чтобы за разжигание ненависти грозила не только уголовная, как сейчас, но и административная ответственность.

«Тогда, возможно, было бы проще проводить расследования, и у нас было бы больше ясности. Также предлагается расширить список групп, страдающих от преступлений на почве ненависти, добавить ряд характеристик, по которым нельзя дискриминировать – это расовая принадлежность, это гендерная идентичность», - говорит староста парламентской фракции Партии свободы Иева Пакарклите.

Ieva Pakarklytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Как говорит член парламентской фракции консерваторов Матас Малдейкис, планируется также вернуться к дискуссии о том, не стоило бы отказаться от анонимных комментариев, которые разрешены на некоторых новостных порталах.

По словам председателя Союза журналистов, статистика показывает, что в публичной среде не стало больше проявлений ненависти или издевок, просто некоторые новые политики стали чаще это испытывать на себе.

Dainius Radzevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Желание политиков регулировать общественное пространство с помощью уголовного или даже административного кодекса, честно говоря, вызывает некоторые вопросы. Я хотел бы пожелать политикам, чтобы они перед изменением какой-либо правового акта провели анализ, а не угрожали в публичном пространстве людям, которые мыслят иначе», - сказал председатель Союза журналистов Дайнюс Радзявичюс.

По мнению председателя Союза журналистов, и от анонимных комментариев также нельзя отказываться. Как он выразился, в этом – счастье человеческого самовыражения, а для регулирования интернета и нынешних законов вполне достаточно.