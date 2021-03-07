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2021.03.07 12:35

The Times: Китай делает обязательными анальные мазки на Covid-19 для всех прибывающих из-за рубежа

The Times, InoPressa2021.03.07 12:35
Koronavirusas Kinijoje
Koronavirusas Kinijoje / AP nuotr.

"Китай сделал анальные мазки на коронавирус обязательными почти для всех прибывающих из-за рубежа, усугубив спор с другими странами из-за этой практики, которую многие назвали унизительной", - передает The Times.

"Японское правительство уже выразило обеспокоенность тем, что его граждане подвергают "недостойной" процедуре, жаловались и американские дипломаты. Кацунобу Като, главный секретарь кабинета министров Японии, заявил, что попросит Китай изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о "психологической боли" от этой инвазивной процедуры", - говорится в статье.

"Возможным компромиссом, сообщил государственным китайским СМИ врач из Шанхая Лу Хунчжоу, может стать замена анального мазка образцом стула. Южная Корея, похоже, приняла это предложение, и Япония так же, как предполагается, ведет переговоры о сделке, которая позволит ее гражданам избежать теста, включающего введение в анальное отверстие на 2-3 см ватного тампона, пропитанного физиологическим раствором, который затем проверяется на предмет наличия вируса", - сообщает газета.

"Китай утверждает, что анальный мазок обеспечивает более высокую степень точности, чем большинство установленных протоколов тестирования на Covid-19. Распространение использования мазка в аэропортах, которые теперь включают узловые аэропорты Пекина и Шанхая, является частью более радикальных "научных корректировок" китайских мер по борьбе с пандемией", - указывает The Times. - (...) Ли Тунцзэн, специалист по респираторным заболеваниям в Пекине, сообщил государственным СМИ, что следы вируса остаются обнаруживаемыми в стуле гораздо дольше, чем в горле или в носу". (...)

InoPressa

Koronavirusas Kinijoje
Koronavirusas Kinijoje
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas Kinijoje
# В мире# Китай# коронавирус

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