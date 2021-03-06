В столице состоялась акция протеста художников

В субботу в столице состоялась акция протеста представителей изобразительного искусства «Идущая выставка». Она призвана привлечь внимание к тому факту, что посещение галерей и музеев сопряжено с очень низким риском заражения COVID-19, однако галереи и музеи не попадают в список учреждений, в отношении которых отзываются ограничения. «Мы не считаем эти решения адекватными», - заявила одна из организаторов протеста искусствовед Кристина Альсите.

Акцию протеста организовали искусствовед Кристина Альсите, художники Аделе Лиепа Каунайте и Года Лукайте. Организаторы пригласили художников, графиков и представителей других видов изобразительного искусства встретиться у Аушрос вартай. Оттуда протестующие со своими картинами направились к Кафедральной площади, соблюдая безопасную дистанцию и находясь в защитных масках.

Protestas „Einanti paroda“ / K. Pleitos nuotr.

«В условиях демократии каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Несомненно, нынешняя ситуация сложна, и желание художников стремиться к переменам вполне понятно», - сказал в комментарии порталу LRT.lt министр культуры Симонас Кайрис.

Protestas „Einanti paroda“ / K. Pleitos nuotr.

По словам К. Альсите, после шести месяцев полного застоя карантинные ограничения в сфере культуры снимаются неоправданно медленно. К работе допускаются только те галереи, при которых существуют магазины, а также учреждения культуры, работающие на открытых пространствах.

«Мы хотим работать так, как обычно, только, конечно, отказываясь пока от проведения открытий и ограничивая поток посетителей», - говорит одна из организаторов акции протеста «Идущая выставка» К. Альсите.

Protestas „Einanti paroda“ / K. Pleitos nuotr.

«Галереи гарантируют большие пространства, люди в галереях не толпятся. А искусство способно расширять кругозор, рассеивать мрачные настроения карантина», - сказала порталу LRT.lt художница Г. Лукайте.

По словам Г. Лукайте, художнику очень сложно творить, не имея возможности делиться своими работами. «Кажется, что тогда твой труд теряет смысл. Ведь хочется поделиться своими работами с людьми, произвести на них впечатление, - утверждает художница. - Экрана компьютера для этого недостаточно. Требуются живые встречи, живой контакт».

Protestas „Einanti paroda“ / K. Pleitos nuotr.

«Мы ищем гибкие решения, которые способны и оправдать ожидания культурного сообщества, и соответствовать рекомендациям экспертов в области здравоохранения. Одно из них – ослабление карантинных ограничений в тех самоуправлениях, где эпидемиологическая ситуация получше. (...) Надеемся принять окончательные решения на следующей неделе», - сказал в интервью порталу LRT.lt министр культуры С. Кайрис.