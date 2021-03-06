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2021.03.06 09:48

В колонию открытого типа Алитусского исправительного дома не вернулись двое заключенных

BNS2021.03.06 09:48
Pataisos namai. Asociatyvinė nuotrauka
Pataisos namai. Asociatyvinė nuotrauka / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как сообщает департамент тюрем, в колонию открытого типа Алитусского исправительного дома не вернулись двое осужденных, которые были отпущены в поликлинику Каунаса. Один из них в этом году не вернулся уже вторично.

По данным департамента, в колонию в пятницу не вернулись Эдгарас Дабкус, 1997 года рождения, и Ричардас Суодайтис, 1963 года рождения.

В ситуации с невернувшимися осужденными разбираются сотрудники управления криминальной разведки департамента тюрем.

По сообщению ведомства, Р. Суодайтис не возвращается к месту отбывания наказания уже во второй раз в этом году.

Pataisos namai
Pataisos namai / BNS nuotr.

В соответствии с действующим законодательством, осужденные, отбывающие наказание в колониях открытого типа, имеют право посещать врачей, обращаться по вопросу о поступлении на учебу или устройстве на работу, а также выходить за покупками, если получают на это разрешение.

Ранее в этом году департамент тюрем выдвинул предложение о том, чтобы лица, отбывающие наказание в колониях открытого типа и систематически нарушающие внутренний порядок, по решению начальника тюрьмы могли переводиться для продолжения отбывания наказания в исправительный дом.

Pataisos namai. Asociatyvinė nuotrauka
Pataisos namai
Pataisos namai. Asociatyvinė nuotrauka
Pataisos namai. Asociatyvinė nuotrauka
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Pataisos namai
Pataisos namai
2 / 2BNS nuotr.
Pataisos namai. Asociatyvinė nuotrauka
Pataisos namai
# Литва

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