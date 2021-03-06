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2021.03.06 09:18

С сегодняшнего дня вводятся послабления карантина – что необходимо знать?

Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt2021.03.06 09:18
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

В среду кабинет министров принял решение о смягчении некоторых карантинных мер. Некоторые из них вступают в силу 6 марта. Портал LRT.lt напоминает, как меняются правила карантина.

В середине недели правительство решило смягчить некоторые карантинные меры. По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, было учтено, что погодные условия позволяют людям все больше времени проводить на открытом воздухе, и смягчение мер призвано побудить людей выбирать именно такой вид досуга.

Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Какие решения вступают в силу с 6 марта?

Общение. По-прежнему требуется общаться в рамках одного домохозяйства, но применяются исключения. Два домохозяйства могут общаться между собой, если в одном из них присутствует не более одного взрослого или взрослый и его несовершеннолетние дети, или лицо, нуждающееся в постоянном уходе.

Два домохозяйства также смогут общаться на открытом воздухе. Также – в неотложных случаях, когда нужно оказать помощь, присмотреть за больными или лицами, которые не могут о себе позаботиться.

Деятельность. В частных помещениях можно проводить праздники с участием не более чем одного домохозяйства. В мероприятиях под открытым небом могут участвовать не более двух домохозяйств.

Согласно постановлению правительства, на открытых площадках разрешаются оказывать услуги в области спорта, досуга и развлечений, но предоставляться они могут не более чем 5 лицам одновременно.

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Разрешается ходить познавательными и учебными маршрутами, посещать парки, музеи, галереи и другие экспозиционные пространства, сады. Эти пространства доступны для групп, в составе которых не более 5 человек.

Разрешено участвовать в мероприятиях, во время которых люди не выходят из автомобиля, если в нем находится не более двух человек.

Посетителей можно физически обслуживать в библиотеках.

Неформальное обучение. Возобновляется неформальное обучение детей и взрослых, которое проводится на открытых пространствах. В занятиях могут участвовать не более 5 человек.

Karantinas Vilniuje
Arūnas Dulkys
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
1 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
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Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
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Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
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Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
5 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
Arūnas Dulkys
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
# Литва# карантин

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