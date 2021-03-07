«Тётенька с апельсинами в ушах», или Вспоминая ярмарку Казюкаса

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в Вильнюсе отменена ярмарка Казюкаса, которая ежегодно проходила в первые выходные марта и традиция которой восходит к XVII веку. Раньше на «Казюкасе» ценители ручной работы могли любоваться изделиями декоративно-прикладного искусства, игрушками, сувенирами, произведениями живописи и графики, а наиболее понравившиеся из них – приобрести. Программа «Русская улица» встретилась с мастерицей, работы которой даже на фоне общего разнообразия выглядят необычно.

В прошлые годы среди прочих рукодельниц и ремесленников на ярмарке Казюкаса можно было встретить и Анастасию Вересову со стендом ярких украшений из полимерной глины.

Анастасия родом из Челябинска. В 2013 году переехала в Вильнюс, а до этого почти десять лет прожила в Подмосковье, где у нее и появилась любовь к главному делу её сегодняшней жизни.

Анастасия Вересова на фоне своего стенда во время ярмарки Казюкаса / фото из личного альбома

- Я рукоделием занимаюсь давно, - говорит героиня передачи «Русская улица». - Сначала я вязала. Одна моя знакомая сказала: «Вязала, как безумная, а потом стала лепить, как безумная». Когда я вязала, я переехала в Москву. У меня не было особого круга общения, мне было 25-26 лет. В этом возрасте сложнее заводить дружбу, и я пошла на такой форум рукодельниц «Осинка». У нас были встречи рукодельниц. Разным девчонки занимались. Муж у меня это называл «встречи Василис по обмену премудростями». Там я впервые взяла в руки полимерную глину и попробовала, что это такое. А потом десять лет не трогала, но одним глазом продолжала на форумах разных следить.

У меня есть гражданская свекровь, которая обожает шоколад. Мы со всех поездок стараемся ей привозить шоколадки. Мне пришла мысль, что неплохо ей было бы сделать шоколадные бусы. Я наделала бусин шоколадных, и получилось так много, что Оле (свекрови) хватило и на бусы, и на браслет, и мне на бусы и браслет, и ещё маме моей на браслет. Ну, и после этого уже затянуло. Мне стало интересно сделать малину как настоящую, потом мандарины как настоящие, потом кофе. И всё пошло как снежный ком – чем дальше, тем больше хочется…

Изделия Анастасии Вересовой на ярмарке Казюкаса / фото из личного альбома

«Казюкас» – не единственная ярмарка, на которой Анастасия выставляет свои изделия напоказ. Она принимает участие и в Tautų mugė, и в Празднике моря в Клайпеде. Но самым запоминающимся для нее остается именно «Казюкас», хотя первый блин и вышел комом.

- Муж рассказал, что есть такой «Казюкас», потому что я ни сном, ни духом ничего не знала, и, собственно, не очень понимала, как здесь начинать продавать и кому вообще предлагать. В 2014 году мы в первый раз сходили как посетители на ярмарку прогуляться, муж пролил на меня вино горячее. А в 2015 году я уже была там как участница. Это была самая неудачная ярмарка, потому что я вообще не понимала, что происходит вокруг меня. Во-первых, я оделась очень легко, потому что мне везде всегда жарко, и я подумала, что там будет так же. Но ничего подобного – я очень замёрзла. Стенд был у меня так оформлен, что не все понимали, что это украшения (и сейчас не все понимают), потому что висит «какая-то еда». Что это за еда – не очень понятно. Все подходят и спрашивают.

Изделия Анастасия Вересовой / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Не забывает Анастасия и про историческую родину, куда периодически наведывалась до пандемии, чтобы порадовать и россиян своими изделиями.

- Там я тоже участвовала в ярмарках, но там они по-другому организовываются. Там ярмарки в помещениях, и они организовываются чаще гораздо. То есть там раз в две-три недели проходит обязательно какая-то хэнд-мэйдовская ярмарка. Ну, конечно, она меньше, чем «Казюкас», потому что семь километров торговых рядов в Москве, по-моему, не организовывают на улице никогда. Может, только если какая-то Масленица или Рождество...

По наблюдениям нашей героини, отличаются не только сами ярмарки в Литве и в России, но и предпочтения клиентов.

- Здесь покупают в основном серёжки. То есть, я на «Казюкас» делаю половину стенда серёжек, а половину – подвесок. Половину с серёжками стараюсь прямо весь ассортимент выставить, а некоторые и в двух-трёх экземплярах, потому что я знаю, что чернику раскупят, малину раскупят, облепиху раскупят. Поэтому их я делаю прямо на полную катушку. А всё остальное – браслеты, подвески, брошки – уже меньше. А в России всё покупают.

Изделия Анастасии Вересовой / стоп-кадр из программы "Русская улица"

В коллекции Анастасии можно встретить бусы, серьги, браслеты в виде различных ягод, листьев, фруктов, овощей. Предпочтения клиентов меняются в зависимости от времени года. Весной в приоритете цветы, летом – ягоды, а зимой – мандарины. Но иногда поступают и экзотические заказы.

- Одна девочка от меня хочет колбасу. Шлет мне фотографии колбасы в «личку». Я говорю: «Подождите, Виктория, я не готова пока на колбасу». Но я на самом деле попробовала сделать колбасу. Не похожа она, на мой взгляд, вообще на колбасу!

Анастасии очень нравятся Литва и Вильнюс. За почти восемь лет жизни здесь ей кажется, что она достаточно неплохо интегрировалась. Однако несмотря на то, что в Литве больше плюсов с точки зрения практической жизни, россияне для нее эмоционально ближе и понятнее.

Анастасия Вересова / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- В Литве чище намного. Вкуснее, наверное, еда. А Россия – просто родная страна, там понятнее. То есть, если я с человеком встречаюсь, его эмоции я считываю лучше, чем в Литве. Хотя я в Литве в большей степени с русскоязычными общаюсь, и они понятнее, чем литовскоязычные. Хотя здесь и русские более закрытые, поэтому эмоции считать сложнее, чем в России. И выражают эмоции тоже меньше. В России дети на меня пальцем показывают и кричат: «Мама, смотри, тётя сирень с дерева сорвала и себе на уши повесила!» А здесь дети как-то так косятся – и не кричат на весь транспорт. Русские дети иногда, бывает, в магазинах скажут: «Папа, папа, смотри, апельсины у тётеньки на ушах висят!»

Как уже отмечалось, ярмарки Казюкаса в марте в этом году не будет. Да и сама Ратушная площадь, где ранее и располагался стенд с украшениями нашей героини, сегодня из-за пандемии выглядит не очень многолюдно. В таких условиях Анастасии только остаётся ностальгировать, прогуливаясь по местам, которые ещё совсем недавно были заполнены людьми и торговыми палатками.

Анастасия Вересова / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Ну, в общем, ярмарок нет, поэтому грустнее от этого. От ярмарок такое вдохновение получаешь, такую эмоцию! Одновременно много людей покупает. Они, когда покупают, восхищаются. Девочки всё миллион раз перемеривают. Они выбрать не могут, подходят – и весь стенд перемеривают. Когда выбирают браслеты, на каждую руку по три браслета надевают. Я потом фотографирую это… Прямо ну очень не хватает ярмарок! - вздыхает героиня программы «Русская улица» Анастасия Вересова.