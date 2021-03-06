Le Monde: За кулисам российской угрозы Эстония видит Китай

"(...) Если верить службе внешней разведки Эстонии, внимательно приглядывающейся к России, то первым тонким сдвигом в сложных китайско-российских отношениях стало бы возможное участие Китая в российских учениях "Запад-2021", в рамках которых Москва каждый год "играет" в тотальную войну против Запада. "Мы ждем прояснения, объявит ли Китай о своем официальном участии в этом году. Тогда это будет первый раз, когда он примет участие в учениях, направленных против НАТО", - сказал Le Monde генеральный директор службы Микк Марран, который отобразил подобную возможность в своем докладе, опубликованном 17 февраля".

"Наличие в этом ежегодном докладе главы, посвященной Китаю, вызвало протест со стороны посла Китая в Таллине, столице Эстонии. Это признак качественно проделанной работы, могли бы сказать в Välisluureamet. Эстонская служба внешней разведки, конечно, по-прежнему сосредоточена на российской угрозе, которую страна считает экзистенциальной и непосредственной. Недалеко от Таллина у Москвы есть арсенал, в том числе ядерный, готовый для "превентивных ударов" по НАТО. А также 30 тыс. солдат, в том числе 12 тыс. в Калининградском анклаве", - сообщает автор статьи Натали Гибер.

"(...) Но с точки зрения Таллина, сейчас "нарастающее давление" на Европу также оказывает Китай. Своими операциями влияния, которые начинают использовать западные новостные каналы. Своим технологическим господством. А также благодаря своим отношениям с Россией, которые расцениваются как "прагматичные и демонстративные", - говорится в статье.

"Об этом свидетельствует участие Пекина в предыдущих российских военных учениях. (...) "Китай и Россия демонстрируют свое партнерство с целью удержать Запад или показать, что у них есть альтернативы отношениям с западными странами", - считает генеральный директор службы внешней разведки. "В настоящее время мы не видим никаких явных признаков того, что они собираются вступить в настоящий альянс, и, конечно же, доктрина Китая заключается в отсутствии союзников. Но мы наблюдаем то, что они все больше сближаются".

"Подобное констатирование факта справедливо и в области информационной войны, связанной с Covid-19, - комментирует журналистка. "Мы стали свидетелями особого сотрудничества, нацеленного на то, чтобы очернить западные вакцины, когда каждая из двух стран распространяет дезинформацию другой", - отмечает Микк Марран. В докладе Välisluureamet указывается, что "в 2020 году англоязычные порталы [InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press], контролируемые ГРУ [управление российской военной разведки] распространяли ложную информацию о пандемии Covid-19, чтобы подорвать усилия западных стран и показать в лучшем свете действия России", с такого рода сообщениями: "Соединенные Штаты воспользовались пандемией, чтобы навязать свое видение мирового порядка, а коронавирус на самом деле был американским биологическим оружием".

Марран уточняет: "Официальные представители России и Китая, например, на уровне министерства иностранных дел, часто разделяют точки зрения друг друга и дополняют их. Китайцы весьма склонны к продвижению последних известий и пропаганды RT и Sputnik. Раньше мы такого не видели". И добавляет: "Я думаю, что они делятся друг с другом некоторыми уроками".

"На экономическом фронте появляются и другие совпадения, - передает Натали Гибер. - Как подчеркивают в Таллине, два гиганта объединились в своих усилиях по дедолларизации мировой экономики. И "китайские деловые круги интересуются опытом России в плане санкций Евросоюза".

InoPressa