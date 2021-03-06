Анна Розэ. Чисто российский комплекс неполноценности

Суть баснословного успеха всяких там богомоловых – вечный комплекс неполноценности России перед Западом. В Германии или, например, в Италии никто не будет писать программных манифестов о том, как на самом деле стремно живется в крутой России и как классно живется по сравнению с ней на Западе.

Даже с большого бодуна никто не будет. Даже по приколу не будет. Даже по приказу. Нет и не было у Запада таких проблем. Ну не сравнивает Запад себя на государственном уровне с нашей страной. Ну пофиг ему это. Западные страны достаточно уверены в себе, чтобы не искать подтверждения своего превосходства таким убогим способом, даже если оно на самом деле во многих областях и есть.

Россия же все время норовит провести параллели, увидеть более лучшее у себя и наверняка более худшее на Западе. Это стало и главной темой пропаганды при Путине. В СССР было даже как-то побольше самодостаточности и личного достоинства.

Многочисленная рать киселевых только и занимается тем, что поливает Европу и Америку соловьиными пометами. Народонаселение России любит возвыситься на этой куче дерьма. Никто у нас не знает, что Запад даже не подозревает о таком имманентном соревновании. В трансцендентный эфир потуги доказать, что мы лучше, не выходят. Там слышно лишь подростковое икание после первой бутылки выпитой залпом водки. «Ты меня уважаешь?» – говорит Западу еще не совсем выросшая Россия.

Но он не слышит этих вопросов. Он дико занят собой. Ему надо улучшать жизнь на своей территории. Иногда он убирает с манишки косые плевки или вытирает с пола остатки вчерашней блевотины, но в принципе остается равнодушным к России и россиянам, рассматривая их, скорее, как несчастных заключенных в своем государстве. В стране, которая похожа на информационную консервную банку, уже вспухшую из-за ботулизма. Однако граждане нашего государства в массе своей не понимают своей ограниченности, поскольку по природе вещей не могут знать о том, что за железной стенкой консервной банки все по-другому. К тому же рабы немы.

Разве могут немые рабы вызывать зависть и уважение?

Тем не менее, они не устают соревноваться с Западом в любых областях – от нефтегазовых ресурсов до спортивных побед. Когда нельзя похвастаться другими реальными достижениями, которые делают жизнь народа легче, лучше и свободнее, Россия, как и СССР, выставляет пропагандистские пушки и хвастается народными талантами. Как будто бы этих талантов нет в любой другой стране!

Только и таланты на Западе живут лучше. Да и не нужно ему во все лопатки стараться перепрыгнуть и обогнать. Не это его целеполагание, как сказал бы российский «чиновник». Таланты в западных странах спокойно могут развиваться без угроз жизни и здоровью, без старания попасть на пьедестал ради самой лучшей в мире Родины, а потом сыграть в ящик. Государство их ни к чему не принуждает.

Программные заявления богомоловых нацелены внутрь собственной неспокойной души и внутрь недовольной народной массы России, страдающей безграничными комплексами. Потому что, была бы она довольна, спокойно занималась бы своими делами, решала бы свои вопросы, наслаждалась бы своей жизнью, а не сравнивала бы истерично себя с Западом и не ждала бы остальной порции доказательств единственной верности «российского пути».

Не заходилась бы в истерике от очередной дозы «патриотического сознания» в форме грязного белого порошка неудавшихся сравнений. Но пока народу нашему, видать, нравится и необходимо получать дозу самосознания в любой нездоровой форме. Даже в форме программных манифестов сурковых, богомоловых и иже с ними. Вместе уколоться – и забыться. И пусть идет, как идет. Так всем вместе легче не видеть весь ужас настоящего и происходящего, не думать о будущем. Это приводит к зависимости, но именно это, похоже, и есть наш славный путь. Народ не хочет брать власть в свои руки. Это трудно и накладно. Гораздо проще гнобить некий обобщенный «Запад».

Однако в отдельно взятых западных странах, и правда, реально лучше. На самом деле вовсе не «везде все одинаково». Так что нет и необходимой базы для сравнения. Нельзя сравнивать яблоки с грушами, как говорят в Германии, или «божий дар с яичницей», как говорят в России. Вынести такой ужас россиянин может лишь при сообщениях о вымышленных победах в вымышленном соревновании. Проверить пропаганду на прочность и верность не удается. В консервной банке же информации извне – нуль. При таких исходных условиях победа всегда останется за нами.

Вот только нужна нам такая победа?

Эхо Москвы