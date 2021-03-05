Новости

2021.03.05 13:25

YouTube разблокирует аккаунт Трампа при снижении угрозы насилия

Радио «Cвобода»2021.03.05 13:25
Дональд Трапм
Дональд Трапм / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

YouTube вернёт доступ бывшему президенту США Дональду Трапму, когда снизится риск насилия. Об этом сообщила глава видеохостинга Сюзан Войчицки, пишет издание Politico.

Аккаунты Трампа в соцсетях, включая YouTube, Facebook и Twitter, были заблокированы после штурма Капитолия 6 января радикальными сторонниками экс-президента. Они пытались сорвать заседание Сената по утверждению соперника Трампа демократа Джо Байдена на должность президента США. Соцсети посчитали, что опубликованные сообщения бывшего президента могли спровоцировать насилие.

В феврале сервис микроблогов Twitter подтвердил пожизненную блокировку аккаунта Трампа даже если он вновь будет баллотироваться на пост президента и победит на выборах.

Критики таких действий соцсетей заявляют о цензуре и обращают внимание на ограничение свободы слова.

Радио "Свобода"

Дональд Трапм
Дональд Трапм
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Дональд Трапм
# В мире

Популярно

Взятка

Новости

2021.03.04 13:52

В Литве масштабное расследование коррупции в секторе здравоохранения – взятки превышали 10 тыс. евро

Даля Грибаускайте

Новости

2021.03.04 16:24

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте привилась от COVID-19

Габриэлюс Ландсбергис и Светлана Тихановская

Новости

2021.03.05 11:24

Ландсбергис о запросе Беларуси экстрадировать Тихановскую: скорее ад замерзнет

Евгений Пригожин и Владимир Путин

Новости

2021.03.04 15:17

Разведка: как РФ отправляла в Вильнюс двойника Пригожина для информационной атаки

Вильнюсский автовокзал

Новости

2021.03.05 09:17

В Литве – серьезные проблемы в сфере пассажирских перевозок

Коронавирус в Литве

Новости

2021.03.05 10:34

В Литве - 434 новых случая коронавируса

Светлана Тихановская

Новости

2021.03.05 09:49

Генпрокуратура Беларуси просит Вильнюс выдать экс-кандидата в президенты Тихановскую

Агне Билотайте

Новости

2021.03.04 17:03

Билотайте: в отдельных самоуправлениях карантин может быть смягчен

Вакцина "Спутник V“

Новости

2021.03.04 15:26

В ЕС началась экспертиза досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Вакцина AstraZeneca

Новости

2021.03.05 08:38

Италия заблокировала поставку вакцины в Австралию