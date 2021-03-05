Генпрокуратура Беларуси просит Вильнюс выдать экс-кандидата в президенты Тихановскую

Генеральная прокуратура направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской. Кроме того, в суд направлено дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура сообщает, что в суд направлено дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской.

«Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов», — заявили в Генпрокуратуре.



В офисе Тихановской заявили, что экс-кандидат в президенты никогда не участвовала в разработке таких планов, а также что на видео видно — она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение.



Запрос на выдачу



Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

2 марта Следственный комитет Беларуси объявил, что Светлана Тихановская объявлена ​​в розыск и документы для ее экстрадиции переданы в Генеральную прокуратуру, сообщает Tut.by.



Генеральная прокуратура Литвы сегодня LRT.lt заявила, что не комментирует просьбы о правовой помощи, поэтому не может подтвердить этот факт.

Ранее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас заявил, что Вильнюс не собирается выдавать Светлану Тихановскую.

"Думаю, белорусское руководство прекрасно понимает, что любой запрос об экстрадиции Светланы Тихановской будет чисто ритуальным актом. Литва не выдает преследуемых по политическим мотивам. В Минске очень хорошо знают, какой ответ мы им дадим", — сказал в интервью DW заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас.





