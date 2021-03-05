Новости

2021.03.05 09:49

Генпрокуратура Беларуси просит Вильнюс выдать экс-кандидата в президенты Тихановскую

TUT.by, LRT.lt2021.03.05 09:49
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская / E. Blaževič/LRT nuotr.

Генеральная прокуратура направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской. Кроме того, в суд направлено дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура сообщает, что в суд направлено дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской.

«Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов», — заявили в Генпрокуратуре.

В офисе Тихановской заявили, что экс-кандидат в президенты никогда не участвовала в разработке таких планов, а также что на видео видно — она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение.

Запрос на выдачу

Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

2 марта Следственный комитет Беларуси объявил, что Светлана Тихановская объявлена ​​в розыск и документы для ее экстрадиции переданы в Генеральную прокуратуру, сообщает Tut.by.

Генеральная прокуратура Литвы сегодня LRT.lt заявила, что не комментирует просьбы о правовой помощи, поэтому не может подтвердить этот факт.

Ранее заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас заявил, что Вильнюс не собирается выдавать Светлану Тихановскую.

"Думаю, белорусское руководство прекрасно понимает, что любой запрос об экстрадиции Светланы Тихановской будет чисто ритуальным актом. Литва не выдает преследуемых по политическим мотивам. В Минске очень хорошо знают, какой ответ мы им дадим", — сказал в интервью DW заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас.


Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Светлана Тихановская
# Литва

Популярно

Взятка

Новости

2021.03.04 13:52

В Литве масштабное расследование коррупции в секторе здравоохранения – взятки превышали 10 тыс. евро

Вакцинация в Каунасе

Новости

2021.03.04 12:21

В Литве получено 1200 сообщений о побочных реакциях на вакцины от COVID-19

Даля Грибаускайте

Новости

2021.03.04 16:24

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте привилась от COVID-19

Евгений Пригожин и Владимир Путин

Новости

2021.03.04 15:17

Разведка: как РФ отправляла в Вильнюс двойника Пригожина для информационной атаки

Карантин в Вильнюсе

Новости

2021.03.04 11:27

В Литве - 517 новых случаев коронавируса

Вакцина "Спутник V“

Новости

2021.03.04 15:26

В ЕС началась экспертиза досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Агне Билотайте

Новости

2021.03.04 17:03

Билотайте: в отдельных самоуправлениях карантин может быть смягчен

Вильнюсский автовокзал

Новости

2021.03.05 09:17

В Литве – серьезные проблемы в сфере пассажирских перевозок

Протесты в Беларуси

Новости

2021.03.04 10:34

"Очнулся в реанимации": истории белорусов, находящихся на лечении в ФРГ

Флаг ЕС

Новости

2021.03.04 17:29

Федор Крашенинников. Новые санкции и старые подходы