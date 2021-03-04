Инстаграм удалил 530 фейковых аккаунтов из России

Инстаграм удалил сеть фейковых аккаунтов из России – в них, по мнению администрации соцсети, интернет-боты пытались запугать россиян, собиравшихся участвовать в акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года. В постах планируемые протесты подвергались критике, их участников предупреждали об угрозе быть задержанными и заразиться коронавирусом.

Всего было удалено 530 аккаунтов. В части из них в качестве фотографий профиля были использованы изображения, сгенерированные нейросетями, а на один из аккаунтов было подписано около 55 тысяч пользователей.

Связана ли раскрытая сеть фейковых аккаунтов с российскими властями или с какой-то определённой организацией – не сообщается.



23 и 31 января по всей России прошли массовые уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По их итогам были задержаны свыше восьми тысяч человек. Сторонники Навального до сих пор подвергаются массовым обыскам и арестам. Следственный комитет возбудил на них свыше сорока уголовных дел.



Радио "Свобода"