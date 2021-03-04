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2021.03.04 08:31

Инстаграм удалил 530 фейковых аккаунтов из России

Радио «Cвобода»2021.03.04 08:31
Instagram
Instagram / E. Blaževič/LRT nuotr.

Инстаграм удалил сеть фейковых аккаунтов из России – в них, по мнению администрации соцсети, интернет-боты пытались запугать россиян, собиравшихся участвовать в акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года. В постах планируемые протесты подвергались критике, их участников предупреждали об угрозе быть задержанными и заразиться коронавирусом.

Всего было удалено 530 аккаунтов. В части из них в качестве фотографий профиля были использованы изображения, сгенерированные нейросетями, а на один из аккаунтов было подписано около 55 тысяч пользователей.

Связана ли раскрытая сеть фейковых аккаунтов с российскими властями или с какой-то определённой организацией – не сообщается.

23 и 31 января по всей России прошли массовые уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По их итогам были задержаны свыше восьми тысяч человек. Сторонники Навального до сих пор подвергаются массовым обыскам и арестам. Следственный комитет возбудил на них свыше сорока уголовных дел.

Радио "Свобода"

Instagram
Instagram
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Instagram
# Россия

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