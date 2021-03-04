Навальный передал первое сообщение из заключения: он в СИЗО "Кольчугино"

Алексей Навальный передал первое после этапирования из Москвы сообщение – в среду днём оно было опубликовано в инстаграме политика. Согласно ему, оппозиционер находится в СИЗО №3 "Кольчугино" Владимирской области и, как сообщает штаб Навального, будет находиться там как минимум до апелляции по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В связи с этим делом оппозиционному политику присудили штраф в 850 тысяч рублей.

Из СИЗО Навальный передал, что с ним всё хорошо, но он пока не получает писем и о происходящем во внешнем мире знает ещё меньше, чем когда он был под арестом в московском СИЗО "Матросская тишина".

Кроме того, оппозиционер пока не может заказывать еду из тюремного ларька. "Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно", – сказано в сообщении Навального. Политик также рассказал, что находится в камере с осуждёнными за кражу и мошенничество.



Ранее сообщалось, что Навальный доставлен в исправительную колонию №2 города Покров Владимирской области, однако официального подтверждения этому не было. Правозащитники отмечали, что это одно из самых жёстких и "режимных" учреждений системы ФСИН.



Алексей Навальный был арестован 18 января – сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после покушения на него. 2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН заменил условный срок оппозиционера, полученный им по уголовному делу 2013 года, на реальный, назначив Навальному 2,5 года колонии. По версии ФСИН, политик нарушил режим условного срока. Навальный это отрицает. На прошлой неделе оппозиционера, который почти полтора месяца провел в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина", этапировали во Владимирскую область.



Многочисленные правозащитные организации и страны Запада считают решение российского суда, как и само дело "Ив Роше", политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что Навальный должен быть немедленно освобождён в связи с угрозой его жизни (20 августа прошлого года политик был отравлен боевым ядом "Новичок", согласно независимому расследованию – сотрудниками ФСБ, но дело об отравлении даже не было возбуждено). Российские власти отрицают причастность к покушению на Навального и требование освободить его не исполняют.

Во вторник власти США и Евросоюза ввели санкции против российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования Алексея Навального. В американском санкционном списке оказались глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор России Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Под европейские санкции попали четыре российских чиновника. Их имена не указаны, но по данным СМИ, речь идёт о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, главе Росгвардии Викторе Золотове, директоре ФСИН Александре Калашникове и генеральном прокуроре России Игоре Краснове.