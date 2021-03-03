Науседа надеется, что удастся не допустить электроэнергию с БелАЭС

Президент Гитанас Науседа подтвердил, что Литва и Эстония имеют политическую волю для внедрения технических решений, позволяющих сделать так, чтобы электроэнергия, производимая в Островце, не поступала на балтийский рынок.

Об этом президент заявил после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайт, которая находится с визитом в Вильнюсе. Она неоднократно повторила, что Эстония не покупает электроэнергию напрямую у России, однако российская электроэнергия на внутреннем рынке присутствует.



Кальюлайт подтвердила, что необходимо облагать налогом электроэнергию из третьих стран, где энергия производится на загрязняющих окружающую среду электростанциях и которые имеют конкурентное преимущество перед европейскими производителями.

"Для этого нужны технические решения, политическая воля для реализации которых есть, и вскоре мы будем говорить об этом и на предстоящем в Литве заседании Государственного совета по обороне", - сказал Гитанас Науседа на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлад пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне.

"Очень много внимания на нашей встрече мы уделили вопросу о предотвращении попадания электроэнергии с небезопасной АЭС в Беларуси ны рынок Балтийских стран. Потому что сегодня нужна эффективные, реальные меры, чтобы это электричество не попадало на наш рынок и на рынок континентальной Европы", - сказал президент.



Кальюлайт подчеркнула, что проблема импорта электроэнергии из третьих стран будет решена за счет синхронизации тремя странами сетей с континентальной Европой.