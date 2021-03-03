Возобновляются практические экзамены в Regitra и деятельность автошкол

Правительство одобрило решение о возобновлении практических экзаменов по вождению. Заместитель генерального директора Regitra Саулюс Шуминас говорит, что есть возможность сделать так, чтобы они проходили в соответствии со всеми требованиями.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сегодня сказала, что вопрос об экзаменах по вождению стоял в повестке дня уже несколько недель.



"Мы потратили это время на подготовку. Мы хорошо понимаем, что это очень важный вопрос, и он просто необходим для части общества из-за характера выполняемой работы, поэтому сегодня мы получили хорошие новости - правительство поддержало это решение. Конечно, и Regitra, и автошколы должны быть обеспечены мерами безопасности. Ситуация с заболеваемостью в стране остается напряженной, поэтому мы все должны действовать ответственно», - говорит министр внутренних дел.

Похожую идею высказал министр здравоохранения Арунас Дулькис. По его словам, со следующей среды можно будет разрешить работу в этой сфере, потому что большое количество ожидающих уже сталкивается с социальными проблемами.



«Это уже очень серьезная социальная проблема, ее решения ждут более 13 тысяч человек. Поэтому мы считаем целесообразным разрешить экзамены по вождению», - сказал А. Дулькис.



По словам заместителя гендиректора Regitrа Саулюса Шуминаса, в течение первой рабочей недели Regitrа оценит поток прибывающих для сдачи экзаменов, и после этого будет менять порядок работы.



"Я бы сказал, что эта первая неделя будет скорее тестовой, потому что нам нужно будет понять, сколько из тех, кто стоит в очереди, будут сдавать экзамен. Потому что я считаю, что некоторые не будут спешить с этим просто потому, что они не могли развить свои навыки без автошкол, поэтому я считаю, что в течение первой недели мы поймем необходимость обслуживания, а затем примем конкретные меры», - заявил С. Шуминас.



По словам Шуминаса, невозможно будет контролировать только ответственность деятельности автошкол. Практические проверки в Regitra не проводятся с середины декабря, а теоретические экзамены организуются в соответствии с требованиями безопасности.