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2021.03.03 16:07

Возобновляются практические экзамены в Regitra и деятельность автошкол

Радио LRT, LRT.lt2021.03.03 16:07
Regitra
Regitra / E. Blaževič/LRT nuotr.

Правительство одобрило решение о возобновлении практических экзаменов по вождению. Заместитель генерального директора Regitra Саулюс Шуминас говорит, что есть возможность сделать так, чтобы они проходили в соответствии со всеми требованиями.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сегодня сказала, что вопрос об экзаменах по вождению стоял в повестке дня уже несколько недель.

"Мы потратили это время на подготовку. Мы хорошо понимаем, что это очень важный вопрос, и он просто необходим для части общества из-за характера выполняемой работы, поэтому сегодня мы получили хорошие новости - правительство поддержало это решение. Конечно, и Regitra, и автошколы должны быть обеспечены мерами безопасности. Ситуация с заболеваемостью в стране остается напряженной, поэтому мы все должны действовать ответственно», - говорит министр внутренних дел.

Похожую идею высказал министр здравоохранения Арунас Дулькис. По его словам, со следующей среды можно будет разрешить работу в этой сфере, потому что большое количество ожидающих уже сталкивается с социальными проблемами.

«Это уже очень серьезная социальная проблема, ее решения ждут более 13 тысяч человек. Поэтому мы считаем целесообразным разрешить экзамены по вождению», - сказал А. Дулькис.

По словам заместителя гендиректора Regitrа Саулюса Шуминаса, в течение первой рабочей недели Regitrа оценит поток прибывающих для сдачи экзаменов, и после этого будет менять порядок работы.

"Я бы сказал, что эта первая неделя будет скорее тестовой, потому что нам нужно будет понять, сколько из тех, кто стоит в очереди, будут сдавать экзамен. Потому что я считаю, что некоторые не будут спешить с этим просто потому, что они не могли развить свои навыки без автошкол, поэтому я считаю, что в течение первой недели мы поймем необходимость обслуживания, а затем примем конкретные меры», - заявил С. Шуминас.

По словам Шуминаса, невозможно будет контролировать только ответственность деятельности автошкол. Практические проверки в Regitra не проводятся с середины декабря, а теоретические экзамены организуются в соответствии с требованиями безопасности.

Regitra
Regitra
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Regitra
# Литва

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