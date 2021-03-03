Михаил Маглов в интервью Жанне Немцовой: Следователей нужно обучать новым технологиям

На «Медиазоне» вышла вторая часть большого журналистского расследования об убийстве Бориса Немцова. Жанна Немцова обсудила главные выводы с Михаилом Магловым, основателем проекта Scanner project.

— Многие люди считают, что место убийства напротив стен Кремля было выбрано не случайно. На твой взгляд, был ли такой выбор простым стечением обстоятельств?

— Я думаю, что это стечение обстоятельств, потому что слежка велась довольно долго. Как мне кажется, конкретный день не был выбран. В течение дня (27 февраля — прим. ЖН) Борис много перемещался. Я думаю, что для убийц было очевидно, что убийство произойдет где-то в центре Москвы, потому что это основной район, где Борис перемещался. Он часто гулял именно по этому маршруту (от Красной площади до дома на Малой Ордынке — прим. ЖН).

— Меня поразило количество участников, задействованных в подготовке убийства. Это масштабная спецоперация. Почему их так много?

— Надо понимать, что это большие семьи, которые устроены в силовые органы в Чечне. Я думаю, они получают довольно неплохие зарплаты и регулярные командировочные в Москве. Мы насчитали только пять действующих сотрудников Шелковского РОВД (МВД Чечни), начальником которого был на тот момент Ваха Геремеев. Мы же не предполагаем, что эти люди ежедневно занимаются правоохранительной деятельностью. Да они ей и не занимались. Я думаю, что они в обычной жизни занимаются решением вопросов в Москве. В большинстве случаев, это экономические вопросы с применением силового воздействия: из кого-то выбить долги, с кем-то порешать вопросы. В том числе периодически в центре Москвы убивают политиков. Это не первое такое убийство. Если говорить про количество, то даже тот круг, который мы видим сейчас, далеко не окончательный.

— То есть это связано и с культурными особенностями?

— Я не знаю, вопрос ли это культуры или вопрос устройства жизни людей в Чечне. Не всех людей, а тех, которые правят Чечней и имеют доступ к финансам. Семья Геремеевых довольно большая и практически все мужчины так или иначе связаны либо с Росгвардией, либо с МВД, а женщины работают чиновниками в Чечне. Это люди, которые распихивают своих родственников по хорошим местам.

— Я обратила внимание на то, что участники операции постоянно болтают по телефону, ровно поэтому вам удалось восстановить хронологию. Причем использовались и «боевые трубки». Почему они переговаривались по телефону, предполагая, что это можно отследить. Они чувствовали свою неуязвимость?

— Среди чеченцев, которые были связаны с убийством, есть люди разного возраста. Молодые ребята много сидят в интернете. Например, Артур Геремеев. Участники убийства пользовались не только звонками по телефону, которых очень много, но и WhatsApp. Информация об этом есть, но она недоступна ни нам, ни официальному российскому следствию. В показаниях есть, что они пересылали паспорта и созванивались по WhatsApp. Регулярные телефонные звонки — это вопрос возраста и менталитета. Как мне видится, эти ребята довольно общительные, особенно между собой. У них есть желание поболтать, даже если это не по делу. И в 2014—2015 годах не были еще настолько в ходу мессенджеры, поэтому не все перестроились, особенно те, кто приехали в Москву буквально вчера для совершения убийства.



— «Боевые трубки» при этом присутствуют…

Борис Немцов / AP nuotr.

— Они присутствуют. «Боевые трубки» — это аппараты с номерами, зарегистрированными на подставных людей, которые использовались, как правило, в тот момент, когда следили за Борисом возле дома и в момент убийства. По «боевым трубкам» следствию удалось их вычислить, потому что изучались биллинги с базовых станций в момент убийства. Они увидели, что в телефон, который был «боевым», вставлялась симка одного из участников убийства, которой он пользовался в повседневной жизни. Благодаря этому, следствию удалось выделить всю группу участников убийства и увидеть, кто с кем созванивался.

— У вас существенная часть и первого расследования, и нового расследования посвящена малоизвестному фигуранту Асланбеку Хатаеву. Почему следствие подробно не исследовало его роль? И какое место Хатаев занимает в чеченской иерархии?

— Если оценивать, то Хатаев в иерархии находится либо на одном уровне с Русланом Геремеевым, либо стоит чуть выше. Почему следствие остановилось в отношении Хатаева? Нужно напомнить, что твои адвокаты требовали допросить Хатаева, и его все-таки допросили. Но этот допрос нельзя считать полноценным, потому что его допрашивал не Следственный комитет. Группа генерала Тутевича, которая расследовала убийство, отправила свои вопросы следователю в Чечню. Он задал их Асланбеку Хатаеву и записал ответы. Здесь важный кейс, потому что это не единственный такой случай. Например, многие родственники Эскерханова и Геремеевых допрашивались следственной группой исключительно в таком же формате. Когда мы открываем протоколы допросов, видим одни и те же формулировки. Поэтому тут большой вопрос по поводу доверия таким допросам. Мы изучали ответы Хатаева, в них содержится прямая ложь. Следствие остановилось по вопросу Хатаева, так как там сразу возникает вопрос о роли депутата Госдумы Адама Делимханова и о роли сенатора Совета Федерации Сулеймана Геремеева. Хатаев был исключительно близко связан с этими людьми. Это видно не только по его звонкам и поездкам, но и по его финансовым тратам. Асланбек Хатаев покупал себе квартиру в ЖК «Эдельвейс», которая стоит около 40 млн. рублей и дом на Истре. Откуда у инспектора Шелковского РОВД Чечни деньги на покупку такой недвижимости в Москве непонятно. Следствие даже задавало такой вопрос, но он ответил, что в его декларации все доходы указаны.

— Еще один фигурант Али Алиев, он близок к Хатаеву и находится в Москве. Почему он не был допрошен?

— У меня нет ответа. Алиев родом из Дагестана, но вырос он в Великом Новгороде. Он занимается каким-то бизнесом и говорит, что знает Хатаева по заводу в Калужской области, где они вместе вели бизнес. Он сдает недвижимость в Москве. Но этот же человек публиковал в соцсетях фотографии из резиденции Адама Делимханова и из «Президент-отеля», где находится московская штаб-квартира руководства Чечни. По биллингам мы видим, что Али Алиев не только принял участие во встрече в отеле «Украина» за день до убийства, но он явно был связан со встречами Хатаева и Сулеймана Геремеева в «Президент-Отеле». Как только они собираются ехать в «Президент-Отель», то звонят Али Алиеву. Я могу предположить, почему Хатаев не был допрошен следственной группой Тутевича, почему они до сих пор не могут разыскать Руслана Геремеева и Руслана Мухудинова. Но почему они за 6 лет не смогли допросить, как минимум, в качестве свидетеля Али Алиева? При этом мы в ноябре с ним общались, и он сказал, что следователи его опрашивали. Но это не был допрос в качестве свидетеля.

— Исходя из всего, что вам удалось установить, можно ли делать вывод об однозначной причастности Рамзана Кадырова к этому убийству?

Мэр Праги Здэнек Гржиб и дочь Бориса Немцова Жанна / AP Photo

— Если я отвечу на этот вопрос, то уйду от журналистики фактов в некоторое рассуждение, которое может быть вполне логичным, исходя из тех реалий, которые мы видим. В тех материалах, которые нам доступны, мы не видим непосредственно Рамзана Кадырова, но мы видим Сулеймана Геремеева и Адама Делимханова. Я не следователь и у меня нет полномочий. Что может сделать Николай Тутевич? Он может обратиться к генеральному прокурору Краснову, который тоже расследовал это уголовное дело, и вместе они могут внести представление в Госдуму о допросе депутата Адама Делимханова в рамках этого уголовного дела, как минимум, в качестве свидетеля. Надо как-то объяснить такое количество телефонных разговоров между Адамом Делимхановым, Русланом Геремеевым и Асланбеком Хатаевым в эти дни. Как и почему помощники Делиханова звонили в день убийства? Он сам звонил или звонила его уже бывшая супруга на номера Руслана Геремеева и Хатаева? Очевидно, что Тутевичу есть о чем поговорить и с Адамом Делимхановым, и с Сулейманом Геремеевым.

— Какую цель преследовали в СК, назначая генерала Тутевича главой следственной группы?

— Мне видится назначение генерала Тутевича руководителем следственной группы по расследованию убийства Бориса Немцова, как назначение человека, который уже расследовал аналогичное дело об убийстве в центре Москвы группой лиц в 2008 году – убийство Руслана Ямадаева. В рамках этого дела он допрашивал Сулеймана Геремеева. Тутевич давно уже работал по этой большой группе чеченских силовиков и политиков в Москве. Соответственно, это человек, который уже знает, как что устроено и знает, кто главный. Мое предположение в том, что следствие тормознули в момент, когда они стали двигаться по цепочке наверх.

— То, что следствие упустило как важные факты, так и менее важные, говорит о некомпетентности или о том, что им в какой-то момент сказали «Стоп!»?

— Я думаю, и то, и другое. Про «Стоп!» я уже говорил, эта линия четко прослеживается. Некомпетентность есть, когда следствие начинает касаться социальных сетей, которыми пользовались участники убийства. Например, следствие запросило данные об аккаунте в «Одноклассниках» Заура Дадаева — это хороший запрос. Но я не могу объяснить, почему следствие в первые же дни после убийства, когда искали всю группу, не обнаружило аккаунт «ВКонтакте» Руслана Мухудинова. Мое журналистское расследование убийства Бориса Немцова началось с аккаунта «ВКонтакте» Руслана Мухудинова. Когда я начал интересоваться этой темой, первым делом я взял фотографию Руслана Мухудинова из «Интерпола» и по ней нашел его профиль в социальных сетях. Это делается буквально за три минуты. А в материалах нет почти ничего. Это некомпетентность отчасти поколенческая и виноваты не сами следователи. Пока они работают, мир поменялся и никто не подумал, что следователей нужно обучать новым технологиям. Они работают по-старому и это глобальная проблема.

Жанна Немцова, глава Фондa Бориса Немцова