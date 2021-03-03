Соратники Навального прокомментировали санкции ЕС и США

В Фонде борьбы с коррупцией (российские власти внесли ФБК в список "иностранных агентов", ФБК с этим не согласился) прокомментировали санкции США и Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным и выразили надежду, что в будущем ограничения распространят на других российских чиновников и олигархов.

Как написала в твиттере глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, то, что "ЕС и США вводят санкции против причастных к незаконной посадке Навального — это прекрасно и круто". Она обратила внимание на конкретные мотивировки санкций: "отдал незаконный приказ, организовал суд в отделе полиции — к нам больше не приезжай, деньги не у нас не храни".



Мария Певчих отметила, что руководители силовых ведомств в отличие от рядовых сотрудников часто ездят за границу, а у некоторых там живут семьи, теперь эта дорога для них закрыта, написала глава отдела расследований ФБК.



Отсутствие санкций в отношении бизнесменов из окружения Путина в ФБК связывают с непониманием чиновниками из США и ЕС того, "насколько сильно путинский режим завязан на деньги этих олигархов".

Оппозиционер Владимир Милов считает, что "все, кто потешается над сегодняшними санкциями — просто не в теме или хайпятся". США и ЕС не ввели санкции против олигархов, как призывали сторонники Навального, потому что "западная система основана на праве, а не на телефонном праве", - написал он.



Ранее соратник Навального Владимир Ашурков направил президенту Джо Байдену список из 35 лиц, против которых, по мнению Фонда борьбы с коррупцией, США следовало бы ввести санкции. В списке не только чиновники, которые могли иметь отношение к организации отравления Навального, но и бизнесмены из окружения Путина, в частности - миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович. Навальный неоднократно заявлял, что выступает за точечные санкции Запада против олигархов, имеющих существенные активы за пределами России.

2 марта власти Евросоюза и США ввели санкции против российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования оппозиционного политика Алексея Навального.

Под новые американские санкции попали: глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор России Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В европейском санкционном списке четыре российских чиновника. Их имена не указаны, но по данным СМИ, речь идёт о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, главе Росгвардии Викторе Золотове, директоре ФСИН Александре Калашникове и генеральном прокуроре России Игоре Краснове.

Им будет запрещён въезд в страны Евросоюза и США, а их активы на территории этих стран, если они существуют, будут заморожены.

В Министерстве иностранных дел России назвали санкции "враждебным антироссийским выпадом" и призвали западных коллег "не играть с огнём".



Радио "Свобода"