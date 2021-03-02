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2021.03.02 16:29

Литва надеется до июля договориться с соседями о блокаде БелАЭС

BNS, Радио LRT2021.03.02 16:29
БелАЭС
БелАЭС / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам министра энергетики, Литва, которая предлагает странам Балтии новую трехстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией, до конца июня надеется договориться с ними об энергетической блокаде БелАЭС. Если соглашения достичь не получится, то, по словам Дайнюса Крейвиса, также будет рассматриваться план "Б". Об этом он сказал после встречи с премьер-министром.

"Мы сегодня представили новую возможную методику, ее основные принципы (...) Ее главный принцип заключается в том, что попадание электроэнергии, которой будет вестись торговля на рынках стран Балтии, возможно только через физические сечения, провода Латвии и Эстонии (...) Торговля физическим потоком, который идет через границу Литвы, не осуществляется", - сказал Д. Крейвис журналистам на пресс-конференции.

"Мы уже сегодня обратились в Еврокомиссию, чтобы как можно скорее было создвано трехсторонне заседание Плана объединения балтийского энергетического рынка (BEMIP) Балтии и Комиссии, на котором мы и внесем новую методику, и обсудим ее", - сказал министр.

По словам Д. Крейвиса, пока не утвержден, но предусмотрен и альтернативный план, на случай, если не удастся договориться с латышами и эстонцами.

"В таком случае Литва оставляет за собой возможность начать применять предусмотренные в этом варианте B правовые и технические меры, которые позволят провести в жизнь закон, направленный против БелАЭС", - сказал Д. Крейвис.

В то же время премьер-министр Ингрида Шимоните после встречи с министром заявила, что она сожалеет о том, что в течение срока полномочий бывшего правительства не было достигнуто договоренности в отношении надежной методики, которая помогла бы предотвратить попадание электроэнергии из Островца в Литву.

Во вторник Комиссия по синхронизации электроэнергетической системы во главе с премьером Ингридой Шимоните заслушала информацию о потоках электроэнергии с БелАЭС и возможностях предотвращения торговли ими и одобрила принципы новой трехсторонней методики.

По словам Д. Крейвиса, на следующей неделе их должен обсудить и Госсовет по обороне.

БелАЭС
БелАЭС
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
БелАЭС
# Литва

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