В этом году участники "Евровидения" появятся на Роттердамской арене вживую. Такой конкурсный план был одобрен Европейским вещательным союзом.

Однако участники и члены сопровождающих их делегаций должны будут соблюдать строгие требования безопасности и будут регулярно проходить тестирование на COVID-19. Если будет выявлен случай заболевания и в результате исполнитель не сможет появиться на сцене, будет использована запись его выступления.



Пока не ясно, смогут ли наблюдать за мероприятием зрители и сколько их будет, это будет определяться эпидемиологической ситуацией. "Евровидение" пройдет 18-22 мая в Нидерландах, в Роттердаме.



Литву на большой сцене будет представлять группа "The Roop".