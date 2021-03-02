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2021.03.02 16:21

Участники "Евровидения" появятся на Роттердамской арене вживую

Радио LRT2021.03.02 16:21
„The Roop“
„The Roop“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

В этом году участники "Евровидения" появятся на Роттердамской арене вживую. Такой конкурсный план был одобрен Европейским вещательным союзом.

Однако участники и члены сопровождающих их делегаций должны будут соблюдать строгие требования безопасности и будут регулярно проходить тестирование на COVID-19. Если будет выявлен случай заболевания и в результате исполнитель не сможет появиться на сцене, будет использована запись его выступления.

Пока не ясно, смогут ли наблюдать за мероприятием зрители и сколько их будет, это будет определяться эпидемиологической ситуацией. "Евровидение" пройдет 18-22 мая в Нидерландах, в Роттердаме.

Литву на большой сцене будет представлять группа "The Roop".

„The Roop“
„The Roop“
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
„The Roop“
# Культура

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