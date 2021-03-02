Бывший президент Франции Николя Саркози осуждён на три года по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Как минимум один год политик должен будет провести в тюрьме. Ещё два года суд назначил ему условно.

Суд признал Саркози виновным в подкупе сотрудника кассационного суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании.



По делу, помимо Саркози, проходят ещё два обвиняемых – адвокат и друг бывшего президента Тьерри Эрцог, а также бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер. Обвинения всем троим были предъявлены в июле 2014 года. Судебный процесс начался в ноябре прошлого года.

Впервые в современной истории Франции бывший глава государства лично предстал перед судом.

Против Саркози возбуждено ещё одно уголовное дело. Бывшего президента подозревают в получении незаконного финансирования от экс-президента Ливии Муаммара Каддафи.

Кроме того, Национальная финансовая прокуратура Франции ведёт предварительное расследование в отношении Саркози в связи с заключённым им контрактом на три миллиона евро с российской страховой компанией "РЕСО-Гарантия". Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств.

Николя Саркози 66 лет. Он занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Одно из наиболее заметных связанных с Россией событий его президентства – посредническая миссия во время войны России с Грузией в 2008 году.



Радио "Свобода"