Билотайте о сеющих сомнения по поводу вакцины от COVID-19: это организованная деятельность, за нее нужно наказывать

Агне Билотайте, министр внутренних дел и глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, убеждена, что распространение необоснованной информации о вакцинах от COVID-19 следует приравнивать к дезинформации, и отдельные лица должны нести за это ответственность. Министр не исключает, что за сомневающимися в безопасности вакцин могут стоять враждебные силы.

В интервью LRT.lt министр внутренних дел А. Билотайте заявила, что необходимо усилить контроль за въезжающими в страну, поскольку стало ясно, что у некоторых въезжающих в Литву нет отрицательных тестов на коронавирус. По словам министра, после усиления контроля были и те, кто пытался подкупить литовских пограничников.

А. Билотайте признала, что правительству необходимо лучше координировать свои действия при предоставлении информации о возможностях отмены карантинного режима. Однако министр просит понимания, поскольку, по ее словам, решения Кабинета министров во время пандемии могут стоить людям жизней.

- 15 марта будет открыто движение между всеми муниципалитетами. Это окончательное решение?

- Все зависит от двухнедельных показателей количества новых случаев коронавируса и количества положительных тестов. Ситуация меняется: до этого мы наблюдали улучшение показателей, а теперь мы видим, что статистика немного меняется.

Какая будет ситуация 15 марта, предсказать сложно. Но если результаты действительно улучшатся, у нас, вероятно, не будет никаких причин, чтобы не принять это решение.

Еще один важный момент - это объем тестирования. Это проблема, потому что этих объемов недостаточно. Были разговоры о тестировании, когда разрешили предоставление некоторых услуг, разрешили открытие некоторых магазинов. Мы видели, что из 10 тысяч человек, начавших свою деятельность, только несколько тысяч прошли тестирование.

Другой аспект заключается в том, что муниципалитеты поднимали вопрос возможности снятия карантинных ограничений, если в конкретном самоуправлении ситуация лучше. Но здесь снова возникает вопрос об объеме тестирования. Мы неоднократно просили муниципалитеты предоставить больше возможностей для тестирования, так как это позволит нам увидеть реальную ситуацию.

Также следует учитывать риск мутаций коронавируса, и к любому послаблению следует относиться с осторожностью. Мы понимаем, что все мы устали от всего этого периода, но каждый день мы являемся свидетелями смертельных случаев от коронавируса.

Агне Билотайте / BNS nuotr.

Отрадно, что вакцинация врачей и педагогов продвигается, и теперь мы начали вакцинировать и пожилых людей. Я вижу здесь очень большую угрозу - дезинформацию. Настроения людей меняются, люди начинают сомневаться, думать, что они столкнутся с побочными эффектами.

Нам нужно говорить об этом, управлять этим процессом, и ответственность тех, кто это делает, должна быть предельно ясна. Конечно, побочные эффекты вакцины естественны, вы можете почувствовать себя хуже, но когда вы сравниваете с другой альтернативой, когда вы можете оказаться в реанимации, можете умереть - вы понимаете преимущества вакцинации.

- Правильно ли я понимаю, что если движение между муниципалитетами будет открыто, по-прежнему невозможно будет встретиться двум семьям или двум домохозяйствам, за некоторыми исключениями?

- Это будет связано с конкретными индикаторами, установленными в плане карантинных послаблений. Если мы достигнем целей, поставленных в плане, общение будет разрешено. Недаром этот план много обсуждался.

- В последнее время началась более интенсивная проверка прибывающих в Литву. Правда, в стране уже зафиксированы случаи заражения британским штаммом коронавируса. Есть ли планы принять еще более строгие меры?

- Требования к прибывшим в Литву иметь отрицательный результат теста на коронавирус и заполнить анкету уже были и ранее. Возникли вопросы, делалось ли это ранее. Мы видели, что перевозчики, которые должны были выполнять эту обязанность, этого не делали или делали недостаточно. В результате было принято решение усилить контроль. Когда мы начали ужесточать контроль, мы увидели, что более половины прибывших не имеют необходимых документов.

- В Литву все же въезжали люди, у которых нет необходимых документов?

- Они могли въехать в Литву без отрицательного результата теста, не заполнив анкеты. Что это значит? Предусмотрено, что такое лицо, прибывшее в Литву, должно быть изолировано не менее чем на две недели, и в этом случае мы не можем проверить или отследить этого человека.

Но сейчас контроль усилен, документы очень тщательно проверяются. Мы также слышали о любопытных ситуациях, когда предпринимались попытки подкупить чиновников, чтобы они закрыли глаза, не заметили, не указали, что у человека нет отрицательного теста на коронавирус, и тем самым пропустить его в Литву.

- Пытались подкупить сотрудника нашей Госпогранслужбы?

- Да. Что касается деятельности полиции, полицейские каждую неделю проверяют около 6 тыс. человек, чтобы убедиться, что соблюдается принцип самоизоляции. Например, на прошлой неделе после проверки около 6 тысяч человек было выявлено 73 нарушения самоизоляции.

Пока мы не рассматриваем усиления пограничного контроля. Мы считаем, что нам нужно использовать те инструменты, которые у нас есть. Закрытие границ не рассматривается.

Агне Билотайте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- А в каком случае будет рассматриваться закрытие границ?

- В худшем случае. На данный момент предпосылок к этому нет и, наверное, не стоит об этом говорить.

- А что означает худший сценарий? Распространение штаммов коронавируса?

- Мы все оцениваем комплексно. Я говорю об общей заболеваемости, количестве положительных тестов, количестве новых штаммов. Судя по всему, именно эти критерии стали бы главным аргументом при принятии решения. Еще немаловажно согласование с другими странами, с соседями.

- В начале разговора вы упомянули, что в отношении вакцинации существует дезинформация. Считаете ли вы, что распространение непроверенной информации о вакцинах от коронавируса следует приравнивать к дезинформации?

- Я бы сама рассмотрела такую ​​возможность. [...] Мы должны рассмотреть этот вопрос на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это очень большая угроза, мы видим, что люди сомневаются. Эти процессы не должны происходить, как сейчас, потому что это очень серьезно, это вопрос человеческих жизней.

- Какая ответственность должна применяться за такую дезинформацию?

- За лживую информацию, угрожающую благополучию, здоровью людей и даже национальной безопасности, необходимо привлекать к ответственности. Какой? В первую очередь можно говорить об административной ответственности, а может быть, даже об уголовной ответственности. Но сначала нужно поднять вопрос об ответственности.

Этими процессами нужно управлять, потому что те, кто так поступают, чувствуют себя безнаказанными, не подлежат ответственности, а последствия очень и очень печальны.

- Вы говорите о неблагоприятных для Литвы субъектах. Кого вы имеете в виду? Иностранные спецслужбы?

- Сегодня я не хотела бы утверждать, что это делает какой-то конкретный субъект, но зная геополитическую ситуацию Литвы, оценивая угрозы, оценивая определенные тенденции, можно сказать, что это делается сознательно, чтобы спровоцировать оппозицию в обществе, волнения.

Эти вещи заметны, и я думаю, что наше Министерство внутренней безопасности могло бы это подробно прокомментировать.