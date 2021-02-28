Бывшая вице-министр трудоустроилась в дорогостоящем проекте, инициированном министерством

Бывшая вице-министр культуры Ингрида Велюте с января работает с проектом в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса, стоимость которого составляет 2,5 млн евро.

Проект был инициирован министерством культуры в тот период, когда в нем работала И. Велюте, его реализует Национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса.

По сообщению библиотеки, в рамках проекта И. Велюте будет координировать «деятельность по развитию культурного образования», а цель самого проекта – совершенствование паспорта культуры и создание специальной административной платформы.

Бывшая вице-министр в интервью BNS заявила, что, работая в министерстве, она не участвовала в подготовке проекта, поскольку это не входило в ее зону ответственности.

Она признала, что, будучи вице-министром, сотрудничала с Национальной библиотекой и другими учреждениями, подотчетными министерству, как и все другие бывшие руководители министерства.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Устроились и другие бывшие сотрудники министерства

Помимо вице-министра, над проектом «Модернизация системы культурного образования» работают и другие бывшие сотрудники министерства культуры: советник министра Миндаугаса Кветкаускаса Габия Чепулёните, заведующая отделом по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Яна Микулевич.

Г. Чепулёните будет координировать «культурно-просветительские интервенции», а Я. Микулевич – отвечать за связи с общественностью.

После службы в министерстве Я. Микулевич устроилась также на работу в Литовский киноцентр, подотчетный министерству, и возглавляет там отдел распространения фильмов, информации и наследия. Этот центр возглавляет бывший канцлер министерства Лаймонас Убавичюс.

За реализацию проекта «Модернизация системы культурного образования» отвечает Гедре Чистовене – руководитель отдела управления проектами библиотеки им. М. Мажвидаса. В интервью BNS она сообщила, что бывшие сотрудники министерства были приняты на работу в январе этого года, с ними заключены срочные трудовые договоры.

Она также заявила, что И. Велюте, Г. Чепулёните и Я. Микулевич были приняты в проект благодаря своей компетенции и опыту.

«Сотрудники подбирались на внеконкурсные должности, руководствуясь инструкцией по отбору работников Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса, с учетом их компетенции и профессионального опыта», - сказала Г. Чистовене.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka / D. Umbraso/LRT nuotr.

Вопросы возникли у комитета Сейма

Когда на этой неделе проект был представлен в парламентском комитете по культуре, у его членов возникли вопросы о возможном нарушении норм этики.

«Я только хочу спросить, нет ли в этом проекте каких-нибудь бывших чиновников политического доверия, сотрудников министерства? Не является ли это скрытой формой расширения своего влияния?» - спросил председатель комитета Витаутас Юозапайтис .

«Кто работает над этим проектом? Какие денежные суммы уходят на зарплаты?» - добавил он.

Депутат был проинформирован о том, что над проектом работает бывшая вице-министр И. Велюте, но более точный состав сотрудников проекта в комитете не разглашался.

Министр культуры Симонас Кайрис, участвовавший в дистанционной встрече, заявил, что в курсе этой ситуации.

«Да, такая ситуация существует. Мы находим рядом с этим проектом трех человек, некоторые из которых были чиновниками политического доверия, один – нет», - сказал С.Кайрис.

Kultūros ministerija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ситуацию изучают и стражи этики

Сообщение о том, что И. Велюте трудоустроена в библиотеке, поступило и в Главную комиссию по служебной этике. В настоящее время там проводится сбор информации, но расследование еще не начато.

«Комиссия получила информацию о бывшем вице-министре И. Велюте. В сообщении утверждается, что среди сфер, которые она курировала еще в декабре прошлого года, была и библиотечная деятельность, а в настоящее время она сама работает в Национальной библиотеке», - сказала BNS пресс-секретарь Главной комиссии по служебной этике Эгле Иванаускайте.

«Поднят вопрос о нарушении так называемого ограничительного периода», - добавила она.

Ingrida Veliutė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам представителя комиссии, человек, сообщивший о ситуации, не исключает, что И. Велюте могла сама себе создать рабочее место.

Она также проинформировала, что в настоящее время у министерства культуры запрошены дополнительные документы. Стражи этики намерены рассматривать этот вопрос на следующей неделе.