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2021.02.28 11:54

Бывшая вице-министр трудоустроилась в дорогостоящем проекте, инициированном министерством

Рамунас Якубаускас, BNS2021.02.28 11:54
Ingrida Veliutė
Ingrida Veliutė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Бывшая вице-министр культуры Ингрида Велюте с января работает с проектом в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса, стоимость которого составляет 2,5 млн евро.

Проект был инициирован министерством культуры в тот период, когда в нем работала И. Велюте, его реализует Национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса.

По сообщению библиотеки, в рамках проекта И. Велюте будет координировать «деятельность по развитию культурного образования», а цель самого проекта – совершенствование паспорта культуры и создание специальной административной платформы.

Бывшая вице-министр в интервью BNS заявила, что, работая в министерстве, она не участвовала в подготовке проекта, поскольку это не входило в ее зону ответственности.

Она признала, что, будучи вице-министром, сотрудничала с Национальной библиотекой и другими учреждениями, подотчетными министерству, как и все другие бывшие руководители министерства.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Устроились и другие бывшие сотрудники министерства

Помимо вице-министра, над проектом «Модернизация системы культурного образования» работают и другие бывшие сотрудники министерства культуры: советник министра Миндаугаса Кветкаускаса Габия Чепулёните, заведующая отделом по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Яна Микулевич.

Г. Чепулёните будет координировать «культурно-просветительские интервенции», а Я. Микулевич – отвечать за связи с общественностью.

После службы в министерстве Я. Микулевич устроилась также на работу в Литовский киноцентр, подотчетный министерству, и возглавляет там отдел распространения фильмов, информации и наследия. Этот центр возглавляет бывший канцлер министерства Лаймонас Убавичюс.

За реализацию проекта «Модернизация системы культурного образования» отвечает Гедре Чистовене – руководитель отдела управления проектами библиотеки им. М. Мажвидаса. В интервью BNS она сообщила, что бывшие сотрудники министерства были приняты на работу в январе этого года, с ними заключены срочные трудовые договоры.

Она также заявила, что И. Велюте, Г. Чепулёните и Я. Микулевич были приняты в проект благодаря своей компетенции и опыту.

«Сотрудники подбирались на внеконкурсные должности, руководствуясь инструкцией по отбору работников Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса, с учетом их компетенции и профессионального опыта», - сказала Г. Чистовене.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka / D. Umbraso/LRT nuotr.

Вопросы возникли у комитета Сейма

Когда на этой неделе проект был представлен в парламентском комитете по культуре, у его членов возникли вопросы о возможном нарушении норм этики.

«Я только хочу спросить, нет ли в этом проекте каких-нибудь бывших чиновников политического доверия, сотрудников министерства? Не является ли это скрытой формой расширения своего влияния?» - спросил председатель комитета Витаутас Юозапайтис .

«Кто работает над этим проектом? Какие денежные суммы уходят на зарплаты?» - добавил он.

Депутат был проинформирован о том, что над проектом работает бывшая вице-министр И. Велюте, но более точный состав сотрудников проекта в комитете не разглашался.

Министр культуры Симонас Кайрис, участвовавший в дистанционной встрече, заявил, что в курсе этой ситуации.

«Да, такая ситуация существует. Мы находим рядом с этим проектом трех человек, некоторые из которых были чиновниками политического доверия, один – нет», - сказал С.Кайрис.

Kultūros ministerija
Kultūros ministerija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ситуацию изучают и стражи этики

Сообщение о том, что И. Велюте трудоустроена в библиотеке, поступило и в Главную комиссию по служебной этике. В настоящее время там проводится сбор информации, но расследование еще не начато.

«Комиссия получила информацию о бывшем вице-министре И. Велюте. В сообщении утверждается, что среди сфер, которые она курировала еще в декабре прошлого года, была и библиотечная деятельность, а в настоящее время она сама работает в Национальной библиотеке», - сказала BNS пресс-секретарь Главной комиссии по служебной этике Эгле Иванаускайте.

«Поднят вопрос о нарушении так называемого ограничительного периода», - добавила она.

Ingrida Veliutė
Ingrida Veliutė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам представителя комиссии, человек, сообщивший о ситуации, не исключает, что И. Велюте могла сама себе создать рабочее место.

Она также проинформировала, что в настоящее время у министерства культуры запрошены дополнительные документы. Стражи этики намерены рассматривать этот вопрос на следующей неделе.

Ingrida Veliutė
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Kultūros ministerija
Ingrida Veliutė
Ingrida Veliutė
Ingrida Veliutė
1 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
3 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Kultūros ministerija
Kultūros ministerija
4 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Ingrida Veliutė
Ingrida Veliutė
5 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ingrida Veliutė
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Kultūros ministerija
Ingrida Veliutė
# Литва# Культура

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