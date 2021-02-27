Мужчина, провалившийся под лед реки Нярис, не найден, поиск прекращен

Сегодня в 13:42 в Единый центр помощи по номеру экстренного вызова 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, рядом с улицей Мяшкярётою, в реке Нярис мужчина провалился под лед. Это сообщение для СМИ распространил Единый центр помощи.

На место несчастья были отправлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда. Информация о происшествии передана на Вильнюсскую станцию ​​скорой медицинской помощи, в Главный полицейский комиссариат Вильнюсского уезда.

Около 16:00 порталу LRT.lt в пожарно-спасательной службе сообщили, что человека найти не удалось, его поиск прекращен.

Как сообщается, пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда, направленные к месту происшествия, прибыли туда через 7 минут.

Как сообщил Радио LRT специалист Департамента противопожарной безопасности и спасения Конрадас Лекис, несчастье произошло, когда лед не выдержал двух человек – мужчину и женщину. Женщине удалось выбраться, но мужчину затянуло под лед.