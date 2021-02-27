Вильнюсской книжной ярмарки в 2021 году не будет

В связи с продолжающимся карантином, влиянием пандемии на рынок и нечетким регулированием ограничений, накладываемых на проведение мероприятий, организаторы Вильнюсской книжной ярмарки приняли решение не проводить ярмарку в 2021 году. Этим сообщением они поделились в социальной сети.

К такому выводу пришел оргкомитет Вильнюсской книжной ярмарки, в который входят ассоциация литовских издателей, институт культуры Литвы и выставочный центр «Litexpo».

«Стремясь защитить здоровье участников и посетителей выставки, желая предложить качественную и разнообразную программу и сохранить давние традиции встреч с авторами и приобретения книг, информируем, что Вильнюсская книжная ярмарка состоится 24-27 февраля 2022 года.

Увидимся на крупнейшем мероприятии будущего года, Вильнюсской книжной ярмарке – 2022, чтобы получить радость от презентаций новейших книг, актуальных дискуссий, уникальных концертов и встреч с авторами ЖИВЬЕМ», - подчеркивают организаторы Вильнюсской книжной ярмарки.