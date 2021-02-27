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2021.02.27 13:02

Вильнюсской книжной ярмарки в 2021 году не будет

LRT.lt2021.02.27 13:02
Vilniaus knygų mugė
Vilniaus knygų mugė / Organizatorių nuotr.

В связи с продолжающимся карантином, влиянием пандемии на рынок и нечетким регулированием ограничений, накладываемых на проведение мероприятий, организаторы Вильнюсской книжной ярмарки приняли решение не проводить ярмарку в 2021 году. Этим сообщением они поделились в социальной сети.

К такому выводу пришел оргкомитет Вильнюсской книжной ярмарки, в который входят ассоциация литовских издателей, институт культуры Литвы и выставочный центр «Litexpo».

«Стремясь защитить здоровье участников и посетителей выставки, желая предложить качественную и разнообразную программу и сохранить давние традиции встреч с авторами и приобретения книг, информируем, что Вильнюсская книжная ярмарка состоится 24-27 февраля 2022 года.

Увидимся на крупнейшем мероприятии будущего года, Вильнюсской книжной ярмарке – 2022, чтобы получить радость от презентаций новейших книг, актуальных дискуссий, уникальных концертов и встреч с авторами ЖИВЬЕМ», - подчеркивают организаторы Вильнюсской книжной ярмарки.

Dėl besitęsiančios epidemiologinės situacijos, pandemijos paveiktos rinkos ir neaiškaus šių metų renginių ribojimo...

Posted by Vilniaus knygų mugė on 2021 m. vasario 26 d., penktadienis
Vilniaus knygų mugė
Vilniaus knygų mugė
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Vilniaus knygų mugė
# Литва# Культура

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