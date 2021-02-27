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2021.02.27 12:29

Известного художника Александраса Возбинаса похоронят в воскресенье на Холме деятелей искусств

LRT.lt2021.02.27 12:29
Aleksandras Vozbinas
Aleksandras Vozbinas / L. Valatkienės nuotr.

Известный литовский художник Александрас Возбинас будет предан земле в воскресенье. Такое сообщение передали СМИ близкие и друзья художника.

«Смерть вырвала из наших рядов Александраса Возбинаса. Литва потеряла талантливого художника, патриота своей страны, интеллигента, искреннего друга, а его семья лишилась любимого мужа и отца», - говорится в сообщении.

Прощание с А. Возбинасом будет проходить в 1-ом зале вильнюсского похоронного бюро (ул. Оланду, 22) с 11:00 до 16:00, после чего состоится вынос тела. Художник будет похоронен на Холме деятелей искусств Антакальнисского кладбища.

Желающих попрощаться с художником родственники просят не забывать о требованиях безопасности – надевать маску, прикрывающую рот и нос, в зал прощания входить небольшими группами.

Чтобы сохранить творческое наследие А. Возбинаса и продолжить начатые им проекты – пленэры, конкурсы, образовательные программы, – по инициативе семьи и друзей, с одобрения Союза художников Литвы, создается Фонд А. Возбинаса.

Семья и друзья покойного приглашают всех желающих поддержать творческую инициативу и финансово помочь деятельности фонда.

Реквизиты фонда: Союз художников Литвы, код предприятия 191589837, SEB bankas, счет LT457044060000263419.

В графе назначения следует указать «Фонду А. Возбинаса».

Aleksandras Vozbinas
Aleksandras Vozbinas
1 / 1L. Valatkienės nuotr.
Aleksandras Vozbinas
# Литва# Культура

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