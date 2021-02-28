"Обрывки сна Пригожина". Кто готовит революцию в России

Главного редактора издания "Проект" Романа Баданина назвали "марионеткой Запада".

Федеральное агентство новостей, которое называют самым крупным интернет-ресурсом, связанным с предпринимателем Евгением Пригожиным и его "фабрикой троллей", опубликовало так называемое расследование о том, как "фабрикуется антироссийская пропаганда". Первым героем стал главный редактор "Проект-Медиа" Роман Баданин. Издание известно своими расследованиями коррупции в близком окружении российского президента Владимира Путина. Именно "Проект" в своей работе "Железные маски" впервые написал о миноритарном акционере банка "Россия" Светлане Кривоногих, которая получила свое состояние благодаря близкому знакомству с Владимиром Путиным.

ФАН утверждает, что Роман Баданин завербован для антироссийской деятельности спецслужбами США, которые создали в России "машину по нагнетанию политической обстановки". Основным же доказательством того, что Роман Баданин работает на американские спецслужбы, является то, что в 2017 году он проходил обучение в Стэнфордском университете на специальных журналистских курсах. Там-то его и завербовали, полагает ФАН: ведь у Стэнфорда, по данным этого агентства, давние связи с ЦРУ. Сам же "Проект" якобы был придуман спецслужбами США при активном содействии фонда Сороса для содействия организации в России "цветной революции". Также много и подробно рассказывается об иностранных кураторах и зарубежном финансировании "Проекта".

"Проект" в этой публикации описывают как "инструмент для осуществления вмешательства во внутренние дела РФ и ведения деструктивной деятельности, угрожающей безопасности государства", а Баданина называют "предателем" и "марионеткой" в руках западных структур.

Напоследок ФАН обещает новые разоблачения иностранных агентов, информацию об их вербовке и попытках США оказать давление на Россию – так как в распоряжении агентства якобы имеется на этот счет "массив документов".

Журналист Роман Баданин работал в "Газете.ру", был редактором отдела политики и заместителем главного редактора "Коммерсанта". С декабря 2011-го по 26 августа 2013 года являлся главным редактором сайта Forbes.ru, затем работал исполнительным директором службы интернет-проектов информационного агентства "Интерфакс" . С 2014 по 2016 год Баданин руководил сайтом РБК, потом был главным редактором телеканала "Дождь". В 2018 году запустил "Проект", который в разное время опубликовал несколько громких расследований. В них журналисты описывали жизнь обитателей Рублёвки, связь компаний "Роснефть" и Amaffi, заработки Рамзана Кадырова и Адама Делимханова. Вышедший в двух частях спецпроект "Железные маски" посвящен Владимиру Путину и его близкому окружению.

Роман Баданин / Facebook

В интервью Радио Свобода Роман Баданин рассказал, что не читал "расследования" ФАН, но прекрасно понимает, почему оно появилось:

– Агентство ФАН – это симулякр, обрывки сна Пригожина. Он там отличается даже на фоне остальных безумцев. А статья эта вышла потому, что мы хорошо работаем. Я считаю, что это высокая оценка нашей работы. Поэтому с какого-то момента мы и стали главной целью российской пропаганды. Если смотреть хронологически, все перешло в активную фазу после ноября 2020 года, когда у нас вышла первая часть серии под названием "Железные маски". То есть буквально видна последовательность: сначала различные телеграм-помойки начали писать какие-то личные выпады в мой адрес. Потом кто-то главный слил в эти каналы мою личную переписку, вернее, распределил результаты моей скрытой переписки между всякими "помойками". Досталось и RT, и вот этому Федеральному агентству новостей. Каждый по своим запросам получил фактурку и начал ее отрабатывать.

– Вы ведь еще жаловались на слежку в то время?

– Нет, это было все-таки раньше, это был конец весны прошлого года. Не могу предполагать, связано это или нет. Тогда мы это связывали все-таки с другой историей – с материалом про доходы Рамзана Кадырова, который активно тогда делали. Но наверняка мы знать не можем. К тому же это был единственный эпизод слежки. Мы его запротоколировали, обратились в правоохранительные органы, и больше такого не повторялось.

–​ Если вернуться к расследованию, посвященному Владимиру Путину, его доходам и его подруге Светлане Кривоногих. Как вы думаете, почему после этого у вас могли начаться неприятности? Почему российская власть так болезненно реагирует на информацию личного характера, которая публикуется независимыми журналистами? Почему им так не хочется, чтобы вы это делали?

– Я не знаю – самый простой ответ. Более развернутый ответ складывается из трех возможных частей. Первое – это то, что описывается термином "безопасность". Не нужно это максимизировать, но Путин как президент сформировался в момент начала второй чеченской войны, когда бывало разное. Поэтому частично причина может быть в этом. Хотя войны давным-давно нет, и мы как будто живем в мирном демократическом государстве, граждане которого хотят знать, что происходит в жизни у лидера страны. Вторая часть – это, видимо, что-то личное. Мы не можем этого знать, но президент у нас вообще скрытный человек, то есть, возможно, к этому добавляется что-то личное. А третье, та часть, о которой мы, как журналисты, можем говорить более или менее уверенно, – это самый верный способ что-то скрыть. Если ты не говоришь людям, что у тебя есть племянник по имени Михаил Шеломов, то им становится значительно труднее узнать, что по документам он миллиардер, хотя живет значительно скромнее, мягко говоря. Ну и так далее. Чем меньше информации такого рода, тем меньше зацепок для возможных расследований, вопросов, интереса, обсуждения в обществе.

– Почему для вас важно донести до читателей информацию о личной жизни высокопоставленных чиновников?

– Да хрен бы с ней, с личной жизнью, нет у нас такой цели – писать о личной жизни. Мы, собственно, о госпоже Кривоногих сообщили по той простой причине, что, на секундочку, ей досталась куча активов, которые когда-то были государственными, и мы не очень понимаем за что. Может быть, и есть за что, но этого никто никому не объяснил. Наш интерес только в этом.

– Может ли эта статья ФАН, информационный вброс, как-то повлиять на деятельность "Проекта", на выпуски его дальнейших расследований? Вообще на что это все направлено?

– Естественно, это направлено на то, чтобы нас запугать, послать такой знак, подготовить общественное мнение к последующим санкциям и репрессиям. Не обязательно по отношению к нам, а к более широкому кругу людей. Что касается нас, мы, естественно, не планируем ничего прекращать. Мы ужесточим наши протоколы безопасности, будем еще более осторожны. Но, естественно, мы не планируем останавливаться, и "Железные маски" в том числе будут продолжены.

– Они там много пишут о том, что вы учились в Стэнфорде, их это очень волнует, и они говорят, что вы именно там, в Стэнфорде, встретились с людьми, которые вас завербовали в ЦРУ. Что вы делали в Стэнфорде? И если можно сказать, кто финансирует ваш проект, я тоже попрошу вас ответить на этот вопрос.

– На первый вопрос ответить довольно легко. Я в Стэнфорде провел один год, участвуя в программе по журналистике Knight International Fellowship. Это самая великая и крутая программа, которая существует в мире журналистики. Это было нечто среднее между учебой и работой, когда почти год мы готовили собственные проекты. Что касается финансов, у нас существует краудфандинг, он покрывает примерно 30–40 процентов ежемесячного бюджета. Остальное – институциональные инвесторы, доноры и внутри России, и вне России. К сожалению, российское законодательство устроено так, что мы вынуждены не раскрывать их состав, как не раскрываем и состав индивидуальных жертвователей. Потому что законодательство в этом пункте придумано с репрессивными целями – наказать и тех, кто получает финансирование, и тех, кто его осуществляет, – рассказал главный редактор издания "Проект" Роман Баданин.

Федеральное агентство новостей учреждено в Санкт-Петербурге в мае 2014 года. Ряд российских и иностранных изданий называют ФАН самым крупным изданием в "фабрике медиа", которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований (так называемой "фабрикой троллей"). Тем не менее главный редактор ФАН Евгений Зубарев заявлял, что агентство стало жертвой чёрного пиара и не связано с Пригожиным. В апреле 2020 года Минкомсвязи внесло РИА ФАН в список социально значимых сайтов с бесплатным доступом.

Радио Свобода