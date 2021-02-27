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2021.02.27 09:18

Уволен брат Паулюс Вайнейкис, рассуждавший об «извращенцах» и «элгэбэтэшниках»

LRT.lt2021.02.27 09:18
Brolis Paulius Vaineikis
Brolis Paulius Vaineikis / „YouTube“ stop kadras

Как сообщает портал laikmetis.lt, брата Паулюса Вайнейкиса, который во время мессы в декабре прошлого года сделал ряд скандальных заявлений, увольняют с должности гимназического капеллана.

Во время мессы священник назвал представителей ЛГБТ-сообщества «извращенцами» и «элгэбэтэшниками». «Сатана», «извращенцы», «попытка пробраться в школы, чтобы учить безнравственным вещам». Такие слова о ЛГБТ-сообществе прозвучали во время мессы в Пакутувенском приходе, на которую были приглашены ученики Францисканской гимназии.

В пятницу родители учеников Францисканской гимназии Кретинги получили сообщение директора гимназии Альвидаса Вирбалиса о том, что П. Вайнейкис больше не будет занимать должность гимназического капеллана. По словам директора, заявления П. Вайнейкиса «не отвечают миссии, видению и целям Францисканской гимназии».

Это видео разместил в Фейсбуке Литовский центр по правам человека. Слова священника прозвучали 23 декабря во время рождественской мессы, к которой пригласили присоединиться учащихся. Мессу транслировали на Youtube-канале «Pakutuvėnai». Правда, в данный момент этот ролик оттуда уже удален.

Ранее гимназия в своем Фейсбук-аккаунте распространила петицию против Закона о партнерстве, но, встретив критику, ее удалила.

«Можно ли оправдать религиозной свободой ненависть и унижение той или иной социальной группы? Это не первый случай, когда в Центр обращаются люди, возмущенные тем, как священники отзываются о ЛГБТ-сообществе. Некоторые из них неверующие, другие – верующие и, не принимая слов, используемых членами церкви, чувствуют себя отвергнутыми и униженными», - пишет Литовский центр по правам человека.

Как отмечает Центр, Конституция дает право церкви и религиозным организациям свободно проповедовать свое учение и совершать обряды. Однако общепринятые принципы уважения достоинства другого человека обязательны для всех, независимо от религиозных или иных различий, подчеркивается в публикации.

«Опросы общественного мнения показывают, что ЛГБТ-сообщество продолжает сталкиваться с негативным отношением со стороны общества. Несмотря на разногласия по тем или иным проблемам, связанным с соблюдением прав ЛГБТ, мы должны развивать сосуществование и уважение, а не унижение и ненависть», - говорится в посте Центра по правам человека.

Brolis Paulius Vaineikis
Brolis Paulius Vaineikis
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Brolis Paulius Vaineikis
# Литва# католицизм# LGBT

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