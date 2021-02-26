Евросоюз продлил на год санкции против белорусских властей

Евросоюз продлил на год санкции в отношении представителей власти и бизнеса Беларуси на фоне массовых протестов в республике после президентских выборов.

"Ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов", будут продлены до 28 февраля 2022 года, говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте организации.

В документе уточняется, что санкции ЕС направлены против тех "экономических субъектов, бизнесменов и компаний", которые извлекают выгоду из правления Лукашенко и/или поддерживают его.

Под санкции попали 88 человек, включая Александра Лукашенко, а также семь организаций. Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам из Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять средства тем, кто находится в санкционном списке.

В ЕС заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси и продолжат "поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии".

После выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года ЕС ввел три пакета санкций в отношении Минска. Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там значились 40 белорусских официальных лиц – силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других. Санкции ЕС также продублировала Великобритания.



"Настоящее время"