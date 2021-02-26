Президент Гитанас Науседа призывает к последовательной политике в отношении России. По его словам, он поднял этот вопрос на дистанционном заседании Европейского совета.

Лидеры Европейского союза на сегодняшних удаленных дискуссиях сфокусируются на укреплении политики безопасности и обороны. Речь пойдет также о России, кибербезопасности, гибридных угрозах. К этой встрече присоединился и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который подчеркнул важность сотрудничества между странами в борьбе с вызовами безопасности.

По сообщению администрации президента, в пятницу, на удаленном заседании Совета руководителей ЕС, Г. Науседа акцентировал, что сложившая ситуация с безопасностью в Европе требует "соответствующего и сбалансированного ответа", поскольку "агрессивное повеление России в регионе продолжается, что влияет на политическую стабильность, особенно в государствах Восточного партнерства".

"Хотя отношениям с Россией планируется посвятить мартовское заседание Совета руководителей ЕС, нарушения принципов верховенства права и прав человека в этой стране вынуждают ЕС реагировать уже сейчас", – цитируются в пресс-релизе слова литовского президента.

В распространенной видеозаписи Г. Науседа отмечает, что поднял перед лидерами ЕС российский вопрос в связи с тюремным заключением оппозиционеру Алексея Навального, преследованием его соратников.

"Мы точно услышали ответ, услышали четкую мотивацию, месседж в выступлении президента СРЕС Шарля Мишеля, что он поднимет этот вопрос и на пресс-конференции, несомненно, поднимет и во время своих предстоящих визитов в страны Восточного партнерства", – отметил президент в видеозаписи по итогам встречи.

Вчера лидеры Европейского союза обсудили проблемы вакцинации от COVID-19. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Европейский союз поставил целью вакцинировать 70% своих граждан от коронавируса к концу лета.