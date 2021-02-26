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2021.02.26 13:15

После визита в Грузию Павилениса хотят лишить должности главы комитета Cейма

"вел себя непрофессионально"
BNS, LRT.lt2021.02.26 13:15
Жигимантас Павилёнис
Жигимантас Павилёнис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) призывает консерватора Жигимантаса Павилёниса уйти с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам после его визита в Грузию. 

Такое решение принял президиум партии после заседания в четверг вечером, сообщила ЛСДП.

По мнению социал-демократов, консерватор Ж. Павилёнис, отправленный посредничать в дипломатическую миссию в Грузию, "вместо того, чтобы проводить внешнюю политику государства, вел себя непрофессионально, навредил литовско-грузинским отношниям, нанес репутационный урон Литве".

"Социал-демократы напоминают, что внешняя политика государства должа быть единой и солидной, между тем, отправившись в Грузию, Ж. Павилёнис выражал личные позиции, когда решил поддержать одну из нескольких оппонирующих сторон", - говорится в сообщении партии.

Ж. Павилёнис говорит, что понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии, однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств.

"Нельзя ломать демократические принципы, которые являются святыми и общепринятыми. Я не считаю, что для западных социалистов приемлемо, когда судебные дела заводятся на оппозиционные партии, когда имеют место манипуляции результатами выборов, и об этом говорят все западные столицы, а также все наши соседи по региону", - сказал Ж. Павилёнис.

Глава Комитета по иностранным делам ездил в Грузию на прошлой неделе, его высказывания на пресс-конференции вместе с оппозиционными политическими силами вызвали возмущение правящих кругов Грузии.

Назначенный премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал высказывания Ж. Павилёниса после этой пресс-конференции "неприемлемыми и оскорбительными".

Новостной портал civil.ge писал, что на пресс-конференции Ж. Павилёнис сказал, что арест лидера оппозиции Никанора Мелии должен получить международный ответ и вероятные санкции.

Ранее, комментируя BNS свой визит в Грузию, Ж. Павилёнис отмел претензции, утверждая, что его стремление посадить стороны конфликтв за стол переговоров не должно обидеть ни одну сторону.

"Я не понимаю, почему уважаемого премьера должна обижать слова о диалоге, о том, что политических оппонентов не следует сажать в тюрьму, что нельзя оказывать политическое влияние на правоохрану, это приемлемые правила политической семьи Евросоюза (ЕС) и НАТО", - сказал BNS консерватор.

В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Н. Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.

Жигимантас Павилёнис
Жигимантас Павилёнис
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Жигимантас Павилёнис
# Литва

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