Компанию Vaisingumo klinika подозревают в сокрытии 1 млн евро доходов

Правоохранительные органы подозревают, что компания «Vaisingumo klinika», действующая в трех городах Литвы, могла включить в отчетность около миллиона евро доходов.

"Есть подозрения, что в лечебном учреждении скрывались доходы: не поставленная на бухгалтерский учет сумма, по предварительным данным, может составлять около миллиона евро", - сказала на пресс-конференции в четверг главный прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Даля Поцене.



По словам прокурора, было проведено около пятидесяти обысков, задержано девять человек, в том числе руководителей компании. Подозрения предъявлены 12 лицам.



Во время обысков найдено около 500 тысяч евро наличными.