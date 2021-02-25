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2021.02.25 16:27

Компанию Vaisingumo klinika подозревают в сокрытии 1 млн евро доходов

Радио LRT, BNS2021.02.25 16:27
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / Reuters/Scanpix nuotr.

Правоохранительные органы подозревают, что компания «Vaisingumo klinika», действующая в трех городах Литвы, могла включить в отчетность около миллиона евро доходов.

"Есть подозрения, что в лечебном учреждении скрывались доходы: не поставленная на бухгалтерский учет сумма, по предварительным данным, может составлять около миллиона евро", - сказала на пресс-конференции в четверг главный прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Даля Поцене.

По словам прокурора, было проведено около пятидесяти обысков, задержано девять человек, в том числе руководителей компании. Подозрения предъявлены 12 лицам.

Во время обысков найдено около 500 тысяч евро наличными.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1Reuters/Scanpix nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва

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