Как белорусам прилететь в Польшу и не сидеть в карантине

Польша разрешила свободно въезжать на свою территорию туристам, имеющим прививку от коронавируса. Но белорусы с российским «Спутником V» и китайской Bio-New Crown оказались в пролете. Naviny.by объясняют, почему, и рассказывают об альтернативных путях для путешествий.

22 февраля Совет министров Польши внес изменения в постановление об ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Одно из изменений касается освобождения от десятидневного карантина въезжающих в страну туристов. Для этого, как и ранее, необходимо иметь справку о прививке от коронавируса.



Но сейчас внесено существенное уточнение — такая прививка должна быть сделана одной из вакцин, «которые допущены к обороту в Евросоюзе».

«Дифференциация штанов»

Разговоры о введении «вакцинных паспортов», дающих право свободного въезда в ту или иную страну, появились одновременно с выходом на фармрынок вакцин от коронавируса. Люди устали от самоизоляции и соскучились по путешествиям. Несмотря на то, что ВОЗ рекомендует воздержаться от введения такого документа, часть стран уже сделала практические шаги в эту сторону.

В частности, вслед за Польшей преференции для вакцинированных планирует Австрия.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предлагает ввести в ЕС «зеленые паспорта» для тех, кто уже переболел коронавирусом или сделал прививку. Это позволит свободно перемещаться внутри Евросоюза. Австрия в любом случае намерена внедрить такие паспорта на национальном уровне.

Критика введения вакцинных паспортов стоит на принципе справедливости: во-первых, вакцины от коронавируса недоступны для большинства жителей планеты, во-вторых, не у всех есть смартфоны, на котором, согласно разрабатываемому плану, будут в специальном приложении храниться доказательства вашей иммунизации.

Какие вакцины имеют допуск в ЕС

В контексте путешествий в Польшу белорусы уже стали дискриминируемой группой: нам не доступны вакцины, которые допущены к обороту в Евросоюзе.

По самым свежим сообщениям Европейского медицинского агентства (EAM), которое выдает разрешения на оборот фармсредств на территории Евросоюза, допуск к обороту в ЕС имеют три вакцины:

1) AstraZeneca,

2) Moderna,

3) Pfizer/BioNTech.

И на подходе Vaccine Janssen.





Что предпринять белорусам, чтобы не сидеть в карантине

1. Искать возможности официально привиться вакцинами от AstraZeneca, Moderna или Pfizer. Однако поступление этих вакцин в открытую продажу в ближайшее время не предвидится из-за дефицита препаратов.

Так, по нашей информации, в Литве и Польше коммерческая вакцинация для иностранцев пока что не предусматривается. В Украине вакцины от AstraZeneca и Pfizer также не для продажи — они поступили в страну по линии программы COVAX (гуманитарная помощь вакцинами странам с низким и средним достатком).

2. Для визита в Польшу и Литву без отсидки карантина перед вылетом можно сделать тест на SARS-CoV-2. Отрицательный результат освобождает от обязанности отбывать карантин. Тест необходимо пройти до пересечения границы. Результаты теста действительны в течение 48 часов с момента их получения. Результат теста должен быть на английском языке или языке страны въезда.

Такой тест белорусы могут сделать прямо в аэропорту в Минске. Результат получаете в течение 5-10 минут. Услуга стоит 60 рублей, при оплате через ЕРИП на 15 рублей дешевле. Для прохождения теста нужно иметь билет на самолет.

От отбывания обязательного 10-дневного карантина в Польше вне зависимости от наличия тестов и доказательств иммунизации освобождаются также:

граждане ЕС, государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – участников Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети;



студенты, которые учатся в Польше, студенты последипломного и специального образования, а также докторанты и ученые, осуществляющие научную деятельность в стране;



иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши или находятся под их постоянной опекой.



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