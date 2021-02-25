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2021.02.25 09:18

В Литве установлено 11 новых случаев британского штамма коронавируса

BNS, LRT.lt2021.02.25 09:18
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / N. Jankausko/LRT nuotr.

В Литве установлено 11 новых случаев британского штамма коронавируса, сообщило в среду Министерство здравоохранения. 

Как сообщает Минздрав, подтверждения этому получены в лаборатории Каунасской клинической больницы Литовского университета наук о здоровье.

В лаборатории за последнюю неделю изучено 96 проб, в среду в 11-и пробах установлен данный штамм.

Шесть проб с британским штаммом поступили из Вилкавишкиса, четыре - из Каунаса, одна - из Мариямполе.

В Литве сейчас в общей сложности 12 случаев заражения британским штаммом вируса.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1N. Jankausko/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва

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